Ashes 2021- Brisbane Gaba Test: एशेज सीरीज के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर अपना शिकंजा कस लिया है. मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने दिन भर बॉलिंग की लेकिन वह अभी तक उसके सिर्फ 7 विकेट ही निकाल पाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 343 रन बना लिए हैं. इस बीच दूसरे दिन का खेल खत्म होने से कुछ समय पहले उस वक्त स्थिति चिंताजनक बन गई जब मार्क वुड (Mark Wood) की एक गेंद जो कि बीमर थी वह ट्रैविस हेड के मुंह पर जा लगी. ट्रैविस गेंद लगते ही अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए.Also Read - AUS vs ENG, 1st Test: Travis Head ने जड़ा तूफानी शतक, इस मामले में नंबर-2 बने

इस अप्रिय स्थिति को देखकर मैदान पर मौजूद दोनों टीमों के खिलाड़ी चिंतित दिखे. दरअसल कंगारू टीम की पारी के 81वें ओवर की यह पहली ही गेंद थी. इंग्लैंड की टीम ने एक ओवर पहले ही नई गेंद ली थी. मार्क वुड के हाथ से यह गेंद गलती से छूट गई थी. जो सीधे उनकी ओर तेजी से बढ़ती हुई सीने की ओर गई. Also Read - उप कप्तान स्टीव स्मिथ ने गाबा टेस्ट के लिए मिशेल स्टार्क-ट्रेविड हेड के चयन का समर्थन किया

बीमर देखकर ट्रैविस हेड भी चकित रह गए और उन्होंने इस पर संभलने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके एक ग्लब पर लगने के बाद सीधे ठोढ़ी पर जा लगी. Also Read - स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की सजा में इतना फर्क क्यों: इयान चैपल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से किया सवाल

A quick Beamer from Mark Wood hit Travis Head on his body and he is down.#Ashes #Ashes2021 #TravisHead pic.twitter.com/62eBp6LFrh

— Sravan (@Sravan_457) December 9, 2021