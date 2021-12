एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम पहले दो टेस्ट में मेजबान टीम से बुरी तरह पिटी है. जो रूट की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम के लिए पहले दोनों टेस्ट में कुछ भी सही नहीं घटा है. न तो उसके गेंदबाज कंगारू टीम के 20 विकेट निकाल पा रहे हैं और न ही उसके बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ कोई कमाल दिखा पा रहे हैं. 5 टेस्ट की सीरीज में वह अब 0-2 से पिछड़ गई है. लेकिन दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) को उम्मीद है कि इंग्लैंड यहां से पिछड़ने के बाद भी सीरीज में वापसी कर सकती है. लेकिन इससे पहले उसे अपनी प्लेइंग XI में जरूरी बदलाव करने होंगे.Also Read - AUS vs ENG: Joe Root की कप्तानी से नाखुश पूर्व बल्लेबाज, नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न (Shane Warne) ने मंगलवार को कहा है कि इंग्लैंड एशेज सीरीज में फिर से फाइट बैक कर सकता है. इसके लिए उसे 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) से पहले प्लेइंग इलेवन मे बदलाव करने की जरूरत है. इंग्लैंड की टीम लाल गेंद से खेला गया इस सीरीज का पहला टेस्ट ब्रिसबेन में हार गई. इसके बाद सोमवार को उसे पिंक बॉल टेस्ट में 275 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा.

Congrats to the Aussies on a hard fought win. England have a lot to do heading to Melbourne as they are now 2-0 down. They must start by picking the correct team including a spinner for the conditions. Crawley, Wood, Bairstow & Leach would make my team. For Oz Cummins for Neeser

— Shane Warne (@ShaneWarne) December 20, 2021