The Ashes 2021-22, Australia vs England 2nd Test: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 237 रन की लीड हासिल कर ली है. मेजबान टीम ने विशाल बढ़त के बावजूद इंग्लैंड को फॉलोऑन नहीं दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से अपने नाम किया था. ऐसे में मेजबान टीम के पास लीड को अधिक मजबूत करने का ‘गोल्डन चांस’ है.Also Read - Ashes, AUS vs ENG: उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा... इंग्लैंड की सलामी जोड़ी पर भड़के Nasser Hussain

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 473/9 के स्कोर पर घोषित की. ऑस्ट्रेलिया ने महज 4 रन पर मार्कस हैरिस (3) का विकेट गंवा दिया था. यहां से डेविड वॉर्नर ने मार्नस लैबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 172 रन जोड़कर टीम को संभाला. ऑस्ट्रेलिया को समय-समय पर मजबूत साझेदारियां मिलती रहीं, जिसके बूते टीम विशाल स्कोर तक पहुंची. मेजबान टीम की ओर से मार्नस लैबुशेन ने 103 रन बनाए, जबकि डेविड वॉर्नर ने 95 और स्टीव स्मिथ ने 93 रन जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से बेन स्टोक्स ने 3 शिकार किए. Also Read - Ashes, AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी, 'बॉक्सिंग डे टेस्ट' टेस्ट में Pat Cummins की वापसी

इसके जवाब में मेहमान इंग्लैंड को 12 के स्कोर तक रोरी बर्न्स (4) और हसीब हमीद (6) के रूप में झटका लगा. यहां से डेविड मलान ने जो रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 138 रन जुटाए. रूट 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मलान ने 10 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेली. Also Read - पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने इंग्लिश गेंदबाजों जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड की रणनीति पर सवाल उठाए

England are all out ☝️

Australia will bat again as they opt against enforcing the follow-on.

Watch the #Ashes live on https://t.co/CPDKNx77KV (in select regions) 📺#AUSvENG | #WTC23 pic.twitter.com/esticplAAj

— ICC (@ICC) December 18, 2021