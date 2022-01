The Ashes 2021-22, Australia vs England, 4th Test: एशेज सीरीज में लगातार तीन टेस्ट गंवाने के बाद आखिरकार इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट को ड्रॉ करवाने में कामयाब रही. मुकाबले के अंतिम दिन इंग्लैंड की आखिरी जोड़ी ने लास्ट बॉल तक मोर्चा संभाले रखा, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया जीत से महरूम रह गई. स्टीव स्मिथ (Steven Smith) ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के 99.6 ओवर में जैक लीच (Jack Leach) का विकेट झटककर मेजबान टीम को उम्मीदें बढ़ा दी थीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीत नसीब नहीं हो सकी.Also Read - AUS vs ENG, 5th Test: इंग्लैंड को बड़ा झटका, एशेज सीरीज के बीच घर वापस लौटेंगे Jos Buttler

स्टीव स्मिथ ने 62 महीनों बाद टेस्ट फॉर्मेट में विकेट झटका. इससे पहले स्मिथ ने नवंबर 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ लेस्ट में शिकार किया था. उस वक्त उन्होंने वर्नोन फिलेंडर (Vernon Philander) को बोल्ड किया था. Also Read - AUS vs ENG: महज 1 विकेट से मैच बचा पाया इंग्‍लैंड, R Sridhar ने ईसीबी को याद दिलाई अश्विन-विहारी की ये पारी

“Can he just get something to explode out of the footmark? That’s what he’s trying to do, he’s getting it wide outside the off stump, catch a footmark…

“About there! ABOUT THERE!” – Ricky Ponting

