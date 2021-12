The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 4th Test: इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की एशेज सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. वर्तमान श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक 248 रन बना चुके ट्रैविस हेड (Travis Head) कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते अब वह सिडनी में पांच जनवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे.Also Read - Coronavirus Cases Today: कोरोना के बढ़ रहे मामले, एक दिन में 16,764 लोग संक्रमित, 220 लोगों की हुई मौत

ट्रैविस हेड में बीमारी का कोई लक्षण नहीं है लेकिन उन्हें विक्टोरिया सरकार के स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी महिला मित्र के साथ सात दिन तक मेलबर्न में ही रहना होगा. Also Read - Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के नए नियम जारी, मात्र इतने लोग एक साथ कर सकेंगे सफर

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारी परीक्षण प्रक्रिया के तहत हम खिलाड़ियों, उनके परिजनों और सहयोगी स्टाफ का हर दिन पीसीआर परीक्षण कर रहे हैं. दुर्भाग्य से आज सुबह ट्रेविस का परीक्षण पॉजिटिव आया है लेकिन अभी उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं. हमें उम्मीद है कि वह होबार्ट में होने वाले पांचवें टेस्ट मैच के लिये उपलब्ध रहेंगे.’’ Also Read - Omicron in Bihar: पटना में मिला बिहार का पहला ओमीक्रोन पीड़ित, दिल्ली से पटना लौटा है युवक

Australian batter Travis Head has tested positive to Covid-19 following a routine PCR test.

As a precautionary measure Mitchell Marsh, Nic Maddinson and Josh Inglis have joined the Australian squad as additional cover.

Full statement 👇 pic.twitter.com/1j6o80qZJI

— Cricket Australia (@CricketAus) December 31, 2021