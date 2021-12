इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है. इस दौरान एक पल को वह तब दहशत में आ गई, जब कप्तान जो रूट (Joe Root) को अपने साथी खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की एक गेंद सिर पर आ लगी. गनीमत रही कि स्टोक्स यहां हेल्मेट पहनकर खेल रहे थे और इस गेंद के हेल्मेट पर लगने के बाद वह बिल्कुल सुरक्षित थे. जो रूट ने इस गेंद के लगने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और उन्होंने इंग्लिश खेमे को माथे पर चिंता की शिकन नहीं आने दी. इंग्लैंड की टीम पहले ही 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से पीछे है. ब्रिसबेन टेस्ट में उसे हार का सामना करना पड़ा अब गुरुवार से सीरीज के दूसरे टेस्ट की शुरुआत एडिलेड में होगी.Also Read - Ashes 2021-22: चोट के बावजूद एडिलेड टेस्ट में गेंदबाजी करने को लेकर आश्वस्त हैं बेन स्टोक्स

एडिलेट टेस्ट डे-नाइट टेस्ट होगा, जो गुलाबी गेंद से खेला जाना है. पिंक बॉल टेस्ट से पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान शॉर्ट पिट डिलीवरी डाली. इस उछाल भरी गेंद पर रूट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद का उछाल रूट के अंदाजे से कुछ ज्यादा ही ऊपर था.

Ben Stokes hits Joe Root on the head in the Adelaide nets. Box office, always. pic.twitter.com/MBbac4RSsR

इसके चलते गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे हेल्मेट पर जा लगी. इस लम्हे को फिल्मा रहे कैमरामैन और प्रैक्टिक के दौरान जो रूट पर नजर रख रहे सपॉर्टिंग स्टाफ भी यह देखकर चिंतित नजर आए. हालांकि अगले ही पल रूट को स्वस्थ देखकर सभी ने राहत की सांस ली.

No surprises that Joe Root is the last to leave the nets at England training. Copped a knock to the helmet off Ben Stokes a bit earlier but didn’t appear affected. He’s in nice touch #Ashes pic.twitter.com/TYHB1ZaVKf

— Louis Cameron (@LouisDBCameron) December 14, 2021