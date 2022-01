The Ashes- Sachin Tendulkar Reacts on Ben Stokes Clean Bowled Incident When Bails Did Not Dislodged: सिडनी में खेले जा रहे एशेज सीरीज के तीसरे दिन एक कमाल ही देखने को मिला. इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) यहां कैमरन ग्रीन की गेंद पर बोल्ड हो गए. लेकिन स्टंप्स पर रखीं बेल्स नहीं गिरी. तो नियमों के अनुसार उन्हें आउट नहीं दिया गया. दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इसके लिए नया नियम आना चाहिए और बल्लेबाज को ‘हिटिंग द स्टप्स आउट’ करार देना चाहिए.Also Read - Ashes 2021-22, AUS vs ENG: क्लीन बोल्ड थे Ben Stokes, लेकिन नहीं गिरी बेल्स तो मिला जीवनदान- Video देखें

यह वाकया मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 31वें ओवर की पहली गेंद पर घटा. ऑफ स्टंप से अंदर आती इस गेंद को स्टोक्स वेल लेफ्ट कर रहे थे लेकिन गेंद सीधे ऑफ स्टंप को चूमती हुई निकल गई. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना न रहा. वह विकेट मिलने की खुशी में झूमने उछलने लगे. Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट, तीसरा दिन, LIVE स्कोरकार्ड @सिडनी

अंपायर पॉल राइफल ने भी स्टोक्स को LBW आउट दे दिया. लेकिन स्टोक्स ने इस पर DRS ले लिया. गेंद उनके पैड से लगी ही नहीं थी लेकिन उसने ऑफ स्टंप को भरपूर ढंग से चूमा था लेकिन इसके बाववूद स्टंप्स पर रखी बेल्स नीचे नहीं गिरी और इस तरह नियमों के तहत उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था. Also Read - समुद्र किनारे नजर आईं Sara Tendulkar, शुभमन गिल ने भी शेयर की तस्वीर

Should a law be introduced called ‘hitting the stumps’ after the ball has hit them but not dislodged the bails? What do you think guys? Let’s be fair to bowlers! 😜😬😋@shanewarne#AshesTestpic.twitter.com/gSH2atTGRe — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2022

सचिन (Sachin Tendulkar) ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने टि्वटर पर इसे शेयर करते हुए क्रिकेट फैन्स और अपने अजीज दोस्त और दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) को टैग करते हुए लिखा, ‘क्या एक नया नियम ‘हिटिंग द स्टंप्स’ लाना चाहिए?, जब गेंद उनसे टकरा जाए और फिर भी बेल्स नीचे न गिरें. आप लोग क्या सोचते हैं? आओ गेंदबाजों के प्रति ईमानदार हो जाएं!’

इसके बाद मास्टर ब्लास्टर ने मजाकिया अंदाज वाले तीन इमोजी भी शेयर किए हैं. सचिन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. अब तक 12 हजार से ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं, जबकि हजार से ज्यादा बार इसे रीट्वीट किया जा चुका है.

When you're confident about your off stump and your off stump is confident about you 😜#Ashes pic.twitter.com/KRfRVYI84x — DK (@DineshKarthik) January 7, 2022

भारत के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भी इस पर मजे लिए हैं. कार्तिक ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जब आपको अपने ऑफ स्टंप पर भरोसा हो और ऑफ स्टंप को आप पर भरोसा हो.’