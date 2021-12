The Ashes 2021-22- Australia vs England, 2nd Test: एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई इंग्लैंड को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. एडिलेड में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में मेजबान टीम ने इंग्लैंड को 275 रनों की करारी हार का मजा चखाते हुए 5 टेस्ट की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. एडिलेड में खेले गए इस टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन था. ऑस्ट्रेलिया को अंतिम दिन जीत के लिए 6 विकेट की दरकार थी, जिसे उसने दिन का खेल खत्म होने से पहले ही अपने नाम कर लिए. कंगारू टीम ने मेहमान इंग्लैंड के सामने 468 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था लेकिन इंग्लिश टीम 192 रन बनाकर ढेर हो गई.Also Read - AUS vs ENG, 2nd Test: 'पिंक बॉल टेस्ट' में Jhye Richardson का 'पंजा', ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में बनाई 2-0 से लीड

साल 2015 के बाद से एशेज जीतने का सपना देख रही इंग्लिश टीम को इस हार के बाद करारा झटका लगा है. अब अगर उसे अपना यह सपना सच करना है तो उके बाकी के बचे 3 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात देनी होगी. अगर वह बराबरी पर यह सीरीज खत्म करना चाहती है तो फिर उसे कम से कम दो मैचों में जीत और एक टेस्ट ड्रॉ खेलना होगा.

इस सीरीज में उसके अभी तक के प्रदर्शन से यह असंभव लग रहा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां अपने स्टार तेज गेंदबाज और कप्तान पेट कमिंस और जोश हेजलवुड के बिना खेलने उतरी थी. लेकिन उसे इस टेस्ट में अपने दोनों स्टार तेज गेंदबाजों की कोई कमी महसूस नहीं हुई.