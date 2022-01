Australia Women vs England Women, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 20 जनवरी को एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. मेजबान टीम की जीत में ताहिला मैकग्रा (Tahlia McGrath) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 49 गेंदों में 13 चौकों और 1 छक्के मदद से नाबाद 91 रन बनाए. इसके अलावा मैकग्रा ने गेंदबाजी के दौरान 3 शिकार भी किए.Also Read - ICC Test Rankings: टॉप पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, भारत तीसरे स्थान पर खिसका

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर 169 रन बनाए. टीम को टैमी बाउमोंट और डेनियल व्याट ने शानदार शुरुआत दिलाी. दोनों के बीच 10.1 ओवर में पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हुई. बाउमोंट 30 रन बनाकर आउट हुईं. Also Read - AUS vs NZ: फैंस को लगा बड़ा झटका, सीमित ओवरों की सीरीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

इसके बाद व्याट ने नतालिया स्कीवर के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. व्याट ने 54 बॉल में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन की जुटाए, जबकि स्कीवर ने टीम के खाते में 32 रन का योगदान दिया. विपक्षी टीम की ओर से ताहिला ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि अलावा किंग ने 1 विकेट अपने नाम किया. Also Read - एशेज सीरीज हारने के बाद क्रिस सिल्वरवुड बोले- मैं अच्छा कोच हूं और मुझे बने रहना चाहिए

What a victory 🔥

Australia chase down the target of 170 with nine wickets in hand and three overs remaining to go 1-0 up in the Women’s #Ashes multi-format series 👏

Tahlia McGrath top scores with an unbeaten 91!

— ICC (@ICC) January 20, 2022