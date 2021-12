Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गाबा स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच में भले ही डेविड वॉर्नर शतक (David Warner) से चूक गए, लेकिन इस पारी के दौरान किस्मत ने उनका कई मौकों पर साथ दिया. ऑस्ट्रेलियाई पारी के 37वें ओवर में यह सलामी बल्लेबाज रन आउट होने से बाल-बाल बचा. वॉर्नर ने बॉल को शॉर्ट लेग पर खड़े हसीब हमीद (Haseeb Hameed) की ओर खेला और क्रीज से बाहर निकलने की गलती कर बैठे.Also Read - The Ashes: 5वें टेस्‍ट का स्‍थान नहीं है पक्‍का, CA ने कहा- मैच जहां भी हो लेकिन होगा D/N

हसीम हमीद के हाथ में गेंद आ चुकी थी. वहीं दूसरी ओर डेविड वॉर्नर वापस मुड़े, लेकिन उनका पैर फिसल गया. वॉर्नर क्रीज से दूर रह गए. उनके हाथ से बल्ला भी छूट चुका था. हमीद के बाद रन आउट करने का शानदार मौका था, लेकिन उनका थ्रो स्टंप्स से जरा दूर रह गया. ऐसे में बेहतरीन मौके के बावजूद इंग्लैंड की टीम उस ओवर में वॉर्नर का विकेट नहीं चटका सकी. Also Read - AUS vs ENG, 1st Test Day 2: Travis Head ने जड़ा शतक, मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने बनाई मैच में पकड़

Also Read - अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से दूरी बना चुके Tim Paine, अब वापसी चाहते हैं CEO निक हॉकले

इससे पहले भी वॉर्नर की किस्मत ने उनका साथ दिया था. 14वें ओवर में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की गेंद वॉर्नर के पैड से लगकर सीधा स्टंप्स से टकरा गई, लेकिन ये नो-बॉल निकली. गेंद फेंकते वक्त स्टोक्स का पैर क्रीज से बाहर निकल चुका था, जिसके चलते वॉर्नर बच गए.

DAVID WARNER SURVIVES!

By the closest of margins Ben Stokes bowls Warner on a No Ball.

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 9, 2021