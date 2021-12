Australia vs England, 1st Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में मेजबान टीम ने बढ़त बना ली है. गाबा में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 7 विकेट खोकर 343 रन बना लिए हैं. यहां से इस टीम के पास 196 रन की लीड है. मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड महज 147 रन पर ऑलआउट हो गई. मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने सीरीज की शुरुआती गेंद पर रोरी बर्न्स (Rory Burns) का विकेट चटकाया. यह 1936 के बाद पहला अवसर था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एशेज शृंखला में पहली गेंद पर विकेट गिरा. संयोग से 1936 का मैच भी गाबा में ही खेला गया था.Also Read - अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से दूरी बना चुके Tim Paine, अब वापसी चाहते हैं CEO निक हॉकले

इंग्लैंड की तरफ से हसीब हमीद ने 25, जबकि ओले पोप ने 35 रन बनाए. इनके अलावा जोस बटलर ने 39, जबकि क्रिस वोक्स ने 21 रन का योगदान दिया. मेहमान टीम के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. विपक्षी टीम से पैट कमिंस ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट चटकाए. इनके अलावा कैमरून ग्रीन को 1 सफलता हाथ लगी. Also Read - Highlights AUS vs ENG, The Ashes 2021-22, Day-2: टेविस हेड के शतक, वार्नर-लाबुशाने की पारियों से ऑस्‍ट्रेलिया 343/7

A brilliant day two for Australia at the Gabba as they secure a lead of 196 runs.#Ashes | #WTC23 | #AUSvENG | https://t.co/pR2hqnzR22 pic.twitter.com/Pngwu8Cmuh

— ICC (@ICC) December 9, 2021