The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन में एशेज सीरीज (Ashes Series)की शुरुआत हो चुकी है. इस हाईवोल्टेज सीरीज के पहले ही दिन मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने बड़ा कारनामा कर दिखाया. स्टार्क ने इस सीरीज की पहली गेंद पर रोरी बर्न्स (Rory Burns) को बोल्ड किया, जिसके साथ वह एशेज शृंखला की पहली ही बॉल पर विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए.

क्रिकेट इतिहास में यह दूसरा मौका था. इससे पहले 4 दिसंबर 1936 को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज एर्नी मैककॉर्मिक (Ernie McCormick) ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज स्टेन वर्थिंगटन (Stan Worthington) को शृंखला की पहली गेंद पर आउट किया था, जिसके 82 साल बाद मिचेल स्टार्क ने यह कारनामा दोहराया.

After 85 long years, we have seen a wicket in the first ball of the #Ashes – Starc into record books.pic.twitter.com/Rgg2poZGka — Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2021

एशेज की 72वीं सीरीज का आगाज, यहां जानें- ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड में कौन किस पर हावी, क्या हैं अब तक के रिकॉर्ड

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला इंग्लैंड को भारी पड़ गया. सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स के आउट होने के बाद डेविड मलान (6), कप्तान जो रूट (0) और बेन स्टोक्स (5) महज 29 के योग तक पवेलियन लौट गए.

इसके बाद हसीब हमीद ने ओले पोप के साथ पांचवें विकेट के लिए 31 रन जोड़े. हमीन 25 रन बनाकर आउट हो गए. यहां से जोस बटलर ने ओले पोप के साथ छठे विकेट ले लिए 62 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन बटलर (39) के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

What a start for Pat Cummins as Test skipper, he finishes with a five-wicket haul as England are bowled out for 147 💥 Watch the #Ashes on https://t.co/MHHfZPQi6H (in selected regions)!#WTC23 | #AUSvENG | https://t.co/pR2hqnzR22 pic.twitter.com/YmWQzyJKaO — ICC (@ICC) December 8, 2021

इंग्लैंड की ओर से ओले पोप ने 35 और क्रिस वोक्स ने 21 रन जोड़े, जबकि सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी ना छू सके. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने 38 रन देकर 5 शिकार किए. मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट चटकाए. इनके अलावा कैमरून ग्रीन को 1 सफलता हाथ लगी.