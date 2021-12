The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गाबा में एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले ही दिन इंग्लैंड की पारी महज 147 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम जल्द समेटने में कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 13.1 ओवर में 38 रन देकर 5 शिकार किए. इसी के साथ पैट कमिंस बतौर डेब्यू कप्तान पांच विकेट झटकने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए.Also Read - The Ashes: नीलामी पर लगा सर डॉन बेड मैन का ऐतिहासिक बल्‍ला, खरीदने के लिए चुकानी होगी भारी कीमत

पैट कमिंस से पहले साल 1894 में तेज गेंदबाज जॉर्ज गिफन (George Giffen) ने 155 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे, जिसके 127 साल बाद पैट कमिंस ने इतिहास दोहराया है. इसके साथ ही पैट कमिंस बॉब विलिस (Bob Willis) के बाद बतौर कप्तान पांच विकेट चटकाने वाले पहले कप्तान बने हैं.

Pat Cummins becomes the first captain to take a five-wicket haul in an #Ashes Test since Bob Willis in 1982 🔥 pic.twitter.com/pF0F1PYnGj

— ICC (@ICC) December 8, 2021