The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड ओवल में एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 473/9 के स्कोर पर घोषित कर दी. मेजबान टीम की ओर से मार्नस लैबुशेन (Marnus Labuschagne) ने 103 रन की पारी खेली. इसी के साथ लैबुशेन पिंक बॉल टेस्ट में तीन शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.Also Read - AUS vs ENG, 2nd Test: 'पिंक बॉल टेस्ट' में Marnus Labuschagne ने रचा इतिहास, शतकों के साथ बनाया रिकॉर्ड

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया को महज 4 के योग पर मार्कस हैरिस (3) के रूप में झटका लगा. यहां से डेविड वॉर्नर ने मार्नस लैबुशेन के साथ दूसरे विकेट के लिए 172 रन की साझेदारी कर टीम को संभाल लिया. Also Read - The Ashes: एडिलेड का बायो बबल छोड़ सिडनी लौटे पैट कमिंस; घर पर करेंगे आइसोलेशन

वॉर्नर लगातार दूसरी पारी में नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए. वॉर्नर ने 11 चौकों की मदद से 95 रन बनाए. उनके आउट हने के बाद लैबुशेन ने कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की. Also Read - ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी गिलक्रिस्ट ने कैच छोड़ने पर इंग्लैंड के 'विकेटकीपर' जॉस बटलर की आलोचना की

Australia declare after some fireworks from the lower-order 💥

Can England survive the tricky period before stumps?

Watch the #Ashes live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#AUSvENG | #WTC23 pic.twitter.com/2iX3FHI5sG

— ICC (@ICC) December 17, 2021