Australia vs England, 4th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर जारी एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैंस को दंग कर दिया. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम मुकाबले के चौथे दिन उस खिलाड़ी को बतौर विकेटकीपर उतारने को मजबूर हो गई, जिसे प्लेइंग इलेवन में भी शामिल नहीं किया गया था.Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट, चौथा दिन, LIVE स्कोरकार्ड @सिडनी

जोस बटलर (Jos Buttler) को मैच के दौरान बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में चोट लगी, जिसके चलते वह विकेटकीपिंग नहीं कर पाए. ओले पोप (Ollie Pope) के स्थान पर इस मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो को शामिल किया गया था, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा, लेकिन बैकअप के तौर पर मौजूद बेयरस्टो भी शतकीय पारी के दौरान पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद पर अंगूठा चोटिल करवा बैठे. Also Read - AUS vs ENG, 5th Test: Josh Hazlewood पांचवें टेस्ट से बाहर, फिर मिलेगा इस गेंदबाज को मौका

पहली पारी में गेंदबाजी के दौरान बेन स्टोक्स की मांसपेशियों में भी खिंचाव आ गया था. तीन अनफिट खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड की टीम जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए उतरी तो 12वें खिलाड़ी के रूप में ओले पोप को उतारना पड़ा, जिन्हें विकेटकीपर सौंपी गई. इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने बयान जारी करके कहा कि जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो दोनों को स्कैन के लिए ले जाया गया है और मैच के अंत में परीक्षण की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाएगा. Also Read - Ashes 2021-22: पांचवें एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल हुए सैम बिलिंग्स

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 416/8 के स्कोर पर घोषित की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 137 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 शिकार किए.

इसके जवाब में इंग्लैंड जॉनी बेयरस्टो (113) की शतकीय पारी के बावजूद 294 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड ने सर्वाधिक 4 शिकार किए. यहां से मेजबान टीम के पास 122 रन की लीड रह गई.