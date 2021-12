ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) अपनी बल्‍लेबाजी के दौरान जितने आक्रामक हैं, उनकी बेटी इंडी भी किसी से कम नहीं हैं. एंडी ने मंगलवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडर में क्रिकेट की दुनिया में अपना शानदार डेब्‍यू किया. जी हां, डेविड वार्नर की लिटिल प्रिंसेस ने बल्‍ला हाथों में थाम लिया और शानदार पुल शॉट लगाकर सभी को हैरान कर दिया. वार्नर ने स्‍वयं इस घटना का वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया जो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डेविड वार्नर का परिवार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जमकर क्रिकेट खेल रहा है.Also Read - Ashes 2021- बोलैंड ने धमाकेदार शुरुआत की है अब ऑस्ट्रेलिया को उनके बारे में सोचना चाहिए: क्रिस रोजर्स

Indi having her first hit at the MCG 👌👌 pic.twitter.com/fb9eqd85u0

— David Warner (@davidwarner31) December 28, 2021