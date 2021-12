ब्रिसबेन टेस्‍ट के दूसरे दिन आईसीसी के उन तमाम नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ गई जिसे वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए बनाया गया था. बेन स्‍टोक्‍स ने अपने शुरुआती पांच ओवरों मे 14 नोबॉल डाल दी. ना ऑनफील्‍ड अंपायर और ना ही टीवी अंपायर ने इसे देखने की जहमत उठाई. मामला उस वक्‍त सामने आया जब स्‍टोक्‍स (Ben Stokes No Ball Controversy) की गेंद पर डेविड वार्नर आउट हुए. इस विकेट का रिप्‍ले देखा गया तो पता चला कि बेन स्‍टोक्‍स का पैर गेंद डालते वक्‍त लाइन से आगे था. इस घटना के सामने आने के बाद आधिकारिक ब्रॉडकास्‍टर चैनल-7 ने जांच शुरू की और पूरे मामले का खुलासा हुआ.Also Read - Live AUS vs ENG Test, The Ashes 2021-22, Day-2: डेविड वार्नर-मार्नस लाबुशाने का अर्धशतक, यहां देखें लाइव स्‍कोर

थोड़ी ही देर में जानकारी मिली की बेन स्‍टेक्‍स के इसी ओवर की पहली तीन गेंद भी नोबॉल थी. आईसीसी के नए नियमों के तहत ये तीसरे अंपायर की जिम्‍मेदारी है कि वो गेंदबाज का पैर चैक करे. लकीर से पैर आगे होने पर वो इसे नोबॉल करार दे. मामला बढ़ा तो पता चला कि तीसरे अंपायर को इस मैच में वो तकनीकी सुविधा ही नहीं दी गई है जिसके तहत वो हर गेंद के फुट ओवरस्‍टेप को चैक कर पाए. यह मैच उन पुराने नियमों के तहत खेला जा रहा है जिसके तहत केवल विकेट लेने वाली गेंद का ही ओवरस्‍टेज चैक किए जाने की परंपरा है.

इसी बीच चैनल-7 ने बेन स्‍टोक्‍स के सभी पांच ओवरों की नोबॉल चैक की. जिसमें पता चला कि उनका पैर 14 बार लकीर से आगे था. अगर समय रहते स्‍टोक्‍स को उनकी गलती बता दी जाती तो डेविड वार्नर महज 17 रन पर आउट हो सकते थे.

साल 2019 में आईसीसी ने पहली बार ट्रायल के रूप में टीवी अंपायर को हर गेंद की नोबॉल चैक करने का अधिकार दिया था. साल 2020 में पाकिस्‍तान और इंग्‍लैंड (Ben Stokes No Ball Controversy) के बीच सीरीज से इसे नियमित तौर पर लागू कर दिया गया था. आईसीसी के वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के नियमों में भी यह साफ लिखा है कि तीसरे अंपायर की यह जिम्‍मेदारी है कि वो हर बॉल पर गेंदबाज के पैर को चैक करे.