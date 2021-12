The Ashes 2021-22, Australia vs England, 2nd Test Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 16 दिसंबर से एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर 5 मुकाबलों की इस शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. ऐसे में इंग्लैंड के लिए यह मैच बचाना जरूरी है.इस पिंक बॉल टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है, जिसमें जोश जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) के स्थान पर झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) को मौका दिया गया है.Also Read - AUS vs ENG, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया की Playing XI घोषित, Josh Hazlewood के स्थान पर इसे मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक गुलाबी गेंद से आठ टेस्ट मैच खेले हैं और उन सभी में उसने जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन में पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को नौ विकेट से हराया था और वह इस मैच में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगा.

कब और कहां खेला जाएगा Australia और England के बीच टी20 मैच?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला एडिलेड में भारतीय समय के अनुसार सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा.

कहां देख सकेंगे Australia और England मैच का Live Telecast?

आप एशेज सीरीज के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Six SD और Sony Six HD पर देख सकेंगे.

कहां देखें Australia vs England मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी.

Australia और England की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

इंग्लैंड की टेस्ट टीम: जो रूट (कप्तान), जैक क्रॉली हसीब हमीद, डेनियल लॉरेंस, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, क्रेग ओवरटन, क्रिस वोक्स, जॉनी बेयरस्टो, रॉरी बर्न्स, जोस बटलर, ओले पोप, जेम्स एंडरसन, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, ओले रॉबिन्सन, मार्क वुड.

दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लैबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, झाय रिचर्डसन.