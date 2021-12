ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर बैक टू बैक दो मैचों में मिली हार (AUS vs ENG Test) के बाद इंग्‍लैंड के कप्‍तान जो रूट (Joe Root) इस वक्‍त रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) के निशाने पर हैं. एशेज 2021 (The Ashes 2021-22) को अपने नाम करने के लिए अब ऑस्‍ट्रेलिया को महज एक जीत की तलाश है जबकि इंग्‍लैंड को बाकी बचे सभी तीन मैच जीतने होंगे. पोंटिंग ने कहा कि जो रूट को कप्तान के रूप में यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि रणनीति को मैदान में उतारा जा सके.Also Read - AUS vs ENG, 3rd Test: 'बॉक्सिंग डे टेस्ट' के लिए ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चाल, टीम में शामिल किया 'तुरुप का इक्का'

दूसरे टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया से 275 रन से गंवाने के बाद इंग्लैंड की टीम श्रृंखला में 0-2 से पीछे हो गयी है. मैच के बाद रूट ने पहली पारी में सही लेंथ पर गेंदबाजी करने में नाकाम रहे अपने गेंदबाजों की आलोचना की थी. पोंटिंग ने 'क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू' से कहा, '' यह बयान आश्चर्यचकित करने वाला है. गेंदबाजों को बदलाव करने के लिए कहने का काम किसका है? फिर आप कप्तान क्यों हैं? अगर आप अपने गेंदबाजों को प्रेरित नहीं कर सकते कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, तो आप मैदान पर क्या कर रहे हैं?''

ऑस्ट्रेलिया को दो बार विश्व कप का खिताब दिलाने वाले इस कप्तान ने कहा कि यह रूट की जिम्मेदारी है कि वह गेंदबाजों को प्रेरित करें. उन्होंने कहा, '' जो रूट (Joe Root) जो चाहे वह कह सकते हैं लेकिन अगर आप कप्तान हैं, तो आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि आपके गेंदबाज उस जगह पर गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं जहां आप चाहते हैं.''

पोंटिंग (Ricky Ponting) ने कहा, ‘‘ और अगर वे आपकी बात नहीं सुन रहे तो उन्हें गेंदबाजी आक्रमण से हटा सकते है. किसी और को मौका दें जो आपके लिए यह करेगा. आप मैदान पर उनके साथ बेहतर संवाद कर के बता सकते है कि आपको क्या चाहिए. कप्तानी इन्हीं चीजों के बारे में है.’’