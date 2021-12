AUS vs ENG Dream 11 Prediction: AUS vs ENG 1st Test Dream11 Team Tips for Today Match: बुधवार से ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज की शुरुआत हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के गढ़ माने जाने वाले मैदान ब्रिसबेन के गाबा में होगा. फिलहाल एशेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है. इससे पहले इंग्लैंड में 2019 में खेली गई एशेज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-2 से ड्रॉ किया था, जबकि इससे पहले इस ट्रॉफी पर उसका ही कब्जा था.Also Read - AUS vs ENG Test Live Streaming, The Ashes: जानें भारत में TV पर कैसे देख सकेंगे एशेज सीरीज का पहला मैच

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हाल के कुछ समय में टेस्ट क्रिकेट में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है. दोनों ही टीमों को भारत से हार का सामना करना पड़ा है. इस साल की शुरुआत में भारत ने कंगारुओं को उनके घर में लगातार दूसरी बार मात दी. इसके बाद उसने इंग्लैंड को पहले अपने घर में टेस्ट सीरीज में धूल चटाई, जबकि इसके इंग्लैंड दौरे पर 5 मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त अपने नाम रखी हुई है, जबकि सीरीज का 5वां और अंतिम टेस्ट अगले साल के लिए स्थगित है.

लेकिन एशेज सीरीज में दोनों टीमें अपने खेल के स्तर को कहीं ऊंचा करने में माहिर हैं. दोनों टीमों की इस ट्रॉफी को लेकर प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. ऐसे में यह तय है कि इस सीरीज में दोनों टीमों की ओर से उत्कृष्ट दर्जे की क्रिकेट देखने को मिलेगी.

मैच: एशेज सीरीज- पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड

तारीख: 8 दिसंबर

समय: भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे

मैदान: द गाबा, ब्रिसबेन

AUS vs ENG Probable Playing XI:

Australia Probable Playing XI: डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड

England Probable Playing XI: रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड,

ओली रॉबिन्सन

AUS vs ENG Dream11 Team Prediction

विकेटकीपर: जोस बटलर

बल्लेबाज: हसीब हमीद, जो रूट, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड

ऑलराउंडर: बेन स्टोक्स (उपकप्तान), क्रिस वोक्स, मार्नस लाबुशेन

गेंदबाज: जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, ऑली रॉबिन्सन

AUS vs ENG Test Squads:

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स केरी (WK), पैट कमिंस (C), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड, उस्मान ख्वाजा, माइकल नेसर, जे. रिचर्डसन , मिशेल स्वेपसन.

इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, डेविड मालन, जो रूट (C), बेन स्टोक्स, ओली पोप, जोस बटलर (WK), क्रिस वोक्स, ओली रॉबिन्सन, मार्क वुड, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेयरस्टो, क्रेग ओवरटन , डेनियल लॉरेंस, डोमिनिक बेस, जैक क्रॉली.