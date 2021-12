ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) में खराब प्रदर्शन के कारण बुरी तरह घिरी (AUS vs ENG Test) इंग्‍लैंड की टीम के लिए एक और बुरी खबर आई है. बताया जा रहा है कि इंग्‍लैंड की टीम के मुख्‍य को क्रिस सिल्‍वरवुड (Chris Silverwood) कारेाना संक्रमित व्‍यक्ति के संपर्क में आ गए हैं. जिसके चलते उनका एशेज सीरीज के चौथे टेस्‍ट मैच का हिस्‍सा बन पाना संभव नहीं है. सिल्‍वरवुड और उनके परिवार को इंग्‍लैंड की क्रिकेट टीम से अलग कर दिया गया है. हालांकि वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं. यह कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं. बताया जा रहा है कि टीम सिडनी के लिए शुक्रवार को निकलेगी, जहां सीरीज का चौथा टेस्‍ट मैच होना है. क्रिस सिल्‍वरवुड और उनका परिवार मेलबर्न में रहते हुए ही क्‍वारंटाइन की अवधि पूरी कर रहा है.Also Read - IND vs AUS- संन्यास से पहले चाहता हूं भारत में ऑस्ट्रेलिया जीते टेस्ट सीरीज: David Warner

इंग्लैंड क्रिकेट बोड की तरफ से बताया गया कि आज भी कई दौर में पीसीआर टेस्ट होंगे. सोमवार से अब तक हुई जांच में इंग्लैंड के सहयोगी स्टाफ के तीन सदस्य और परिवार के चार सदस्य संक्रमित पाये गए हैं. Also Read - Ashes 2021-22- इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फिर से सिलेक्शन कमेटी वापस लानी चाहिए, कोच और कप्तान की सलाह से चयन गलत

टीम को शुक्रवार को सिडनी रवाना होना है. दोनों टीमें चार्टर्ड उड़ान से सिडनी जायेंगी और समूचे होटल को उनके लिये आरक्षित किया गया है. Also Read - AUS vs ENG: आदिवासी क्रिकेटर ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, टीम को जिताई Ashes सीरीज

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने पांच मैचो की एशेज सीरीज पर 3-0 से कब्‍जा कर लिया है. जो रूट की कप्‍तानी वाली इंग्लिश टीम को सभी तीन मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में आने वाले दिनों में टीम में बड़े बदलाव किए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं.