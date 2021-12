AUS vs ENG Test Live, Day-2 The Ashes 2021-22 at The Gabba, Brisbane: ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे द एशेज 2021-22 के पहले मुकाबले में आज दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. कंगारुओं की स्थिति मैच में काफी मजबूत नजर आ रही है क्‍योंकि उन्‍होंने पहले दिन महज 147 रन पर ही इंग्‍लैंड को ऑलआउट कर दिया था. ऑस्‍ट्रेलिया के पास अच्‍छा मौका है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा स्‍कोर बनाकर उन्‍हें पारी के अंतर से मात दें. दूसरे दिन पहले दो घंटे के खेल के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया ने 25 ओवर बल्‍लेबाजी कर एक विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं. मैदान पर डेविड वार्नर 33 और मार्नस लाबुशाने 31 रन बनाकर खेल रहे हैं.Also Read - Ashes 2021- एशेज फास्ट बॉलरों का दौरा, जिसे कोई भी मिस करना नहीं चाहता: Jofra Archer

पहले दिन आखिरी सेशन का खेल बारिश के चलते नहीं हो पाया था. इंग्‍लैंड के सिमटने के बाद एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी. आज ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी की शुरुआत की. डेविड वार्नर के साथ मार्कस हेरिस ओपनिंग करने आए. छठे ओवर में ओली रॉबिन्‍सन ने हेरिस को डेविड मलान के हाथों कैच आउट करवा दिया. जिसके बाद नंबर-3 पर मार्नस लाबुशाने बल्‍लेबाजी के लिए आए.