एशेज सीरीज (The Ashes) में तीसरे मुकाबले में दूसरी पारी के दौरान जिस तरह इंग्‍लैंड की टीम (England Cricket Team) बिखरी उसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया के दिग्‍गजों का इस टूर्नामेंट से ही विश्‍वास उठने लगा है. ऑस्‍ट्रेलिया ने बेहद (AUS vs ENG Test) आसानी से सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया. रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और एलेन बॉर्डर (Allan Border) जैसे दिग्‍गज इस बार एशेज सीरीज से खासे निराश हैं. उन्‍हें एक कड़ी प्रतियोगिता की उम्‍मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका. ये जानकारी इंग्‍लैंड के ही पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड (David Lloyd) ने दी. उनका कहना है कि पोंटिंग-गावस्‍कर एक कड़ी प्रतियोगिता देखने के लिए तरस रहे हैं.

डेविड लॉयड (David Lloyd) ने डेली मेल में लिखा, "पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों ने एशेज देखने से मना कर दिया है. मैं चैनल 7 के लिए काम कर रहा हूं और रिकी पोंटिंग और एलन बॉर्डर जैसे लोग एक कड़ी प्रतियोगिता के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने अब तक बेहद खराब प्रदर्शन किया है."

ऑस्ट्रेलिया ने 2021/22 एशेज के पहले तीन मैचों में ब्रिस्बेन, एडिलेड और मेलबर्न में इंग्लैंड को क्रमश: नौ विकेट, 275 रन और एक पारी और 14 रनों से हराया है. इंग्लैंड के इस प्रदर्शन ने पूरे क्रिकेट जगत को निराश कर दिया है.

लॉयड को लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के इस प्रदर्शन पर तुरंत जांच होनी चाहिए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और समीक्षा होगी. वे तीसरे टेस्ट के मात्र छह सत्रों में ही मैच गंवा दिए. यह बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है.

साथ ही, उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को काउंटी चैम्पियनशिप के आयोजन की समयावधि पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है.