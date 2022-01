लगातार तीन मैच जीतकर पहले ही एशेज (The Ashes 2021-22) सीरीज पर 3-0 से कब्‍जा कर चुकी ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के सामने (AUS vs ENG Test) अब सिडनी टेस्‍ट है जहां उन्‍हें इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे टेस्‍ट मैच में खेलना हैं. कंगारू टीम के स्पिनर नाथन लियोन का मानना है कि ऑस्‍ट्रेलिया की टीम इस बार 5-0 से इंग्‍लैंड का सफाया करने का प्रयास करेगी. उन्‍होंने कहा कि उनकी टीम एशेज सीरीज के बाकी बचे दोनों मैच जीतकर इंग्लैंड का सूपड़ा साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है. नाथन लियोन ने कहा, ‘‘ हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है. 2017-18 में पिछली बार भी उनके नाम के आगे शून्य था . उस समय परिणाम 4-0 था. हम इस बार इसे 5-0 करने के लिए प्रतिबद्ध है.’’Also Read - IND vs SA Predicted XI: जोहान्‍सबर्ग में किस प्‍लेइंग-11 के साथ उतर सकते हैं विराट ? यहां देखें संभावित टीम

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं यह सोचकर कभी टेस्ट श्रृंखला में नहीं गया कि मैं एक टेस्ट मैच हारेंगे या श्रृंखला हारेंगे. हम हर टेस्ट मैच जीतने के लिए मैदान में जाते है , इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके खिलाफ खेल रहे है .’’ Also Read - कोच क्रिस सिल्वरवुड का क्वारंटीन में जाना इंग्लैंड के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण: जेसन गिलेस्पी

लियोन ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा पूरा ध्यान अब एससीजी (सिडनी क्रिकेट मैदान) में अपनी बढ़त को 4-0 करने पर है. फिर होबार्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो एक बड़ी चुनौती होगी.’’ Also Read - IND vs SA Dream11 Team Prediction, 2nd Test: ये इनफॉर्म बल्‍लेबाज बनाएगा रन, ड्रीम11 टीम में जरूर चुनें कप्‍तान !

पांच मैचों की श्रृंखला का चौथा टेस्ट पांच जनवरी को एससीजी में खेला जायेगा. आस्ट्रेलिया की टीम ने मेलबर्न में सफलता के साथ लगातार तीन मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर ली है.