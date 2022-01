The Ashes 2021-22: England vs Australia 4th Test Match Preview: एशेज सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही ऑस्ट्रेलिया बुधवार को चौथे टेस्ट में एक बार फिर अपनी विजयी लय कायम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. कंगारू टीम नेय यहां अपने युवा तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को टीम में बरकरार रखा है, जिन्होंने मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई थी. दूसरी ओर 0-3 से पिछड़ चुकी इंग्लैंड टीम अपनी हार का क्रम तोड़ने को बेकरार होगी. उसे एशेज में अपनी खोई प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर उतरना है. दोनों टीमों ने अपना-अपना प्लेइंग XI घोषित कर चुकी हैं.Also Read - Ashes 2021-22- AUS vs ENG Test Dream 11 Prediction, 4th Test Match: ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को ही बनाएं कप्तान-उपकप्तान, निकल सकता है जैकपॉट

बोलैंड ने मेलबर्न में खेले गये तीसरे मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और दूसरी पारी में 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए, जिससे इंग्लैंड की दूसरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आस्ट्रेलिया ने 2 मैच शेष रहते ही एशेज अपने नाम कर दी. Also Read - Ashes 2021-22: सिडनी टेस्ट में शतक लगाने के लिए जो रूट और डेविड मालन से प्रेरणा लेंगे जैक क्रॉली

अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) चोट के कारण लगातार तीसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे, जिससे बोलैंड की अंतिम एकादश में जगह को लेकर चल रही चर्चा भी समाप्त हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर होने वाले मैच के लिए टीम में एक बदलाव किया है. मध्यक्रम के बल्लेबाज ट्रैविस हेड का कोविड-19 (Covid 19) का परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद वह इस मैच में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को लिया गया है. ख्वाजा ने 2019 के बाद टीम में वापसी की है. Also Read - Ashes 2021-22- हैरान हूं इंग्लैंड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को दो-दो टेस्ट में नहीं खिलाया: Steve Smith

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिन्स ने मंगलवार को कहा कि हेजलवुड और जे. रिचर्डसन ने गेंदबाजी अभ्यास किया लेकिन वे अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं. कमिन्स ने कहा, ‘वे शत प्रतिशत फिट नहीं हैं. हमने हेजलवुड को पूरा मौका दिया. हमें लगता है कि वह कल पूरी क्षमता से गेंदबाजी नहीं कर पाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई रहस्य नहीं है. यदि जोश हेजलवुड उपलब्ध होते तो वही खेलते लेकिन स्कॉटी (बोलैंड) को पिछले सप्ताह के शानदार प्रदर्शन के बाद बाहर रखना भी अच्छा नहीं होता. मुझे वास्तव में खुशी है कि स्कॉटी इस मैच में खेलेगा.’

ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कमिन्स, मिशेल स्टार्क, बोलैंड और स्पिनर नॉथन लियोन पर रहेगी, जबकि उनकी मदद के लिए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी टीम में हैं. इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड कोविड-19 के कारण पृथकवास पर हैं और उन्होंने अभी अपनी अंतिम एकादश तय नहीं की है.

तेज गेंदबाजी विभाग में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों को टीम में जगह मिल सकती है. ब्रॉड ने सीरीज में अब तक केवल एक मैच में खेला है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी हैरानी जताई है. ब्रॉड के वापसी करने पर ऑली रोबिन्सन को बाहर बैठना होगा.

इंग्लैंड के लिए मुख्य चिंता उसकी बल्लेबाजी है क्योंकि कप्तान जो रूट (Joe Root) को छोड़कर उसका कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके शीर्ष क्रम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है.

