Australia vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड (AUS vs NZ) के बीच 30 जनवरी से सीमित ओवरों की सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन Covid-19 से जुड़े प्रतिबंधों के चलते इस दौरे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. न्यूजीलैंड सरकार ने खिलाड़ियों को स्वदेश वापसी पर अनिवार्य कड़े पृथकवास (Covid 19 Quarantine Rules) से छूट देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस को मायूसी हाथ लगी है. न्यूजीलैंड को इस दौरे में 30 जनवरी से आठ फरवरी के बीच तीन एकदिवसीय और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना था, लेकिन इसे अब अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खिलाड़ी वापस न्यूजीलैंड लौट सकते हैं.Also Read - Corona Vaccine Booster Dose: ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए कौन लगवा सकता है यह डोज

न्यूजीलैंड में 10 दिन का कड़ा पृथकवास

कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की लहर को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने 10 दिन के कड़े पृथकवास नियम को लागू किया है. इससे न्यूजीलैंड क्रिकेट इसकी गारंटी देने की स्थिति में नहीं है कि खिलाड़ियों को स्वदेश वापसी की कब अनुमति मिल पाएगी. Also Read - Delhi में थम रही कोरोना की रफ्तार! बीते 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा लोग हुए ठीक; पॉजिटिविटी दर में भी गिरावट

न्यूजीलैंड क्रिकेट का बयान

एनजेडसी के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा, “जैसा कि अब हम जानते हैं, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार की सोच में परिवर्तन किया है, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले सभी यात्रियों को दस दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा.” Also Read - मां के दूध से नहीं होता कोविड का संक्रमण, एक्सपर्ट्स ने बताया- गर्भवती और जच्चा बच्चा कैसे रहें सुरक्षित

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फैंस के नाम संदेश

सीए के सीईओ निक हॉकले ने कहा, “हम बेहद निराश हैं कि हम प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्धारित मैच नहीं खेल पाएंगे, हालांकि हम सीरीज को पुनर्निर्धारित करने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ काम करना जारी रखेंगे. हम एनजेडसी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस ओर हर संभव प्रयास किया.”

उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि प्रशंसक निराश होंगे और कोविड महामारी को देखते हुए सरकार की समझ के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे. हम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और जल्द से जल्द उस सीरीज के लिए पुष्टि करेंगे.”

अगले महीने साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड दौरा

खिलाड़ियों को पहले सोमवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना होना था. दौरे के लिए टीम की घोषणा नहीं की गई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण अफ्रीका का अगले महीने का न्यूजीलैंड दौरा हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा. दक्षिण अफ्रीका इस दौरे में दो टेस्ट मैच खेलेगा. इनमें से पहला मैच 17 फरवरी से क्राइस्टचर्च में जबकि दूसरा मैच 25 फरवरी से वेलिंगटन में शुरू होगा.