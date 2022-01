ऑस्‍ट्रेलिया की टीम (Australia Tour of Pakistan 2022) को इसी साल मार्च के महीने में पाकिस्‍तान का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे (AUS vs PAK) सीरीज और इतने ही मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली पानी हैं. साल 1998 के बाद से कंगारुओं ने कभी पाकिस्‍तान का दौरा नहीं किया है. ऐसे में जान के खतरे को देखते हुए अधिकांश खिलाड़ी पाकिस्‍तान जाने से बचना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स संघ (ACA) के प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने क्रिकेटरों को यह आश्वासन दिया है कि अगर दौरे को अंतिम स्वीकृति मिलती है तो वह उनके साथ पाकिस्तान जाएंगे. हालांकि उन्‍होंने साथ ही यह भी कहा है कि ‘एक या दो’ खिलाड़ी दौरे से पीछे हटते हैं तो वह उनके फैसले का सम्मान करते हैं.Also Read - IND vs SA Dream11 Team Prediction: किसी तेज गेंदबाज को चुने कप्‍तान, टीम में इन खिलाड़ियों को दी जगह तो फायदा ही फायदा

ग्रीनबर्ग ने 'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' से कहा, ''मैंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है कि वे अकेले नहीं जाएंगे. अगर वे पाकिस्तान जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है. यह खिलाड़ियों को यह दर्शाने का मौका है कि इस स्थिति में हम एकजुट हैं.''

उन्होंने कहा, ''एसीए के प्रतिनिधि पिछले साल के अंत में पाकिस्तान दौरे से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान गए थे और उनकी रिपोर्ट काफी सकारात्मक थी.''

ग्रीनबर्ग ने कहा, ‘‘लेकिन हम डीएफएटी और अन्य सरकारी संगठनों की सलाह लेना जारी रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी संतुष्ट करना है कि यह सुरक्षित दौरा है.’’

लाहौर में 2009 में श्रीलंका की टीम बस पर आतंकी हमले के बाद से अंतरराष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा करने से हिचकती रही हैं. ग्रीनबर्ग ने कहा, ‘‘हमारी सर्वश्रेष्ठ सलाह के बावजूद एक या दो खिलाड़ी सहज नहीं होंगे और इसमें कोई समस्या नहीं है, हमें इसका सम्मान करना होगा.’’

एक रिपोर्ट के अनुसार सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकले भी दौरे के कुछ हिस्से के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं जबकि अंतरिम अध्यक्ष रिचर्ड फ्रेडेनस्टीन भी पाकिस्तान के समकक्ष रमीज राजा से मिलने जा सकते हैं बशर्ते तब तक स्थाई अध्यक्ष का चयन नहीं हो.