Australia vs West Indies, T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर को वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, तो साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनके प्रति अपना सम्मान जताया. क्रिस गेल आंखों पर सनग्लास और खुले बालों के साथ बल्लेबाजी के लिए आए. गेल आज बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे. क्रिस गेल ने मैच की पहली बॉल पर डबल लेकर टीम का खाता खोला. इसके बाद उन्होंने सिंगल निकाला. अपनी तीसरी चौथी और पांचवीं गेंद पर क्रिस गेल कोई रन नहीं निकाल सके.Also Read - IND vs SCO, T20 World Cup 2021: पहले जीता मैच, फिर Virat Kohli ने जीत लिया स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों का दिल, देखें Pics

अगले ओवर में क्रिस गेल ने जोश हेजलवुड पर छक्का जड़ा और सातवीं बॉल पर टीम को लेग बाई का रन मिला. क्रिस गेल ने तीसरे ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की. गेल ने कमिंस की बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स लगाया. यह विस्फोटक बल्लेबाज 8 बॉल में 2 छक्कों की मदद से 15 रन बना चुका था, लेकिन 2.2 ओवर में पैट कमिंस (Pat Cummins) ने इस दिग्गज बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया. Also Read - LIVE SCORE AUS vs WI, T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया को चौथी सफलता, यहां जानिए लाइव स्कोर

Six & Out. Ahhh @henrygayle couldn’t have finished his West Indies white-ball career in more apt fashion #T20WorldCup #AusvWI pic.twitter.com/MUYr0g9LOg

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) November 6, 2021