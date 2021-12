The Ashes, 2021-22, Australia vs England, 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड (Travis Head) गाबा के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर एक फैन ने अपनी प्रेमिका का दिल जीत लिया. मैच के तीसरे दिन इस शख्स ने कैमरे के सामने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, जिस पर जवाब ‘हां’ आया. खास बात ये है कि रॉब हेल्स (Rob Hale) इंग्लैंड को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे थे, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड नतालिया (Natalie) ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहने थीं.Also Read - AUS vs ENG, 1st Test: Travis Head की तूफानी पारी, एशेज टेस्ट में 102.7 की स्ट्राइक के साथ जड़े 152 रन

उस वक्त कैमरा इस रॉब हेल्स की ओर था. उन्होंने अपनी प्रेमिका को टीवी स्क्रीन की ओर देखने को कहा. कुछ पल के लिए नतालिया का ध्यान दूसरी ओर बंटा और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो रॉब अपने घुटनों के बल बैठे थे. उनके हाथ में एक रिंग थी. Also Read - Australia vs England, 1st Test Day 3 Live Score: दूसरे सेशन तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

रॉब ने अपनी प्रेमिका को भरे स्टेडियम प्रपोज किया. ‘हां’ में जवाब मिलते ही दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा दिया. आस-पास खड़े लोग तालियां बजाकर दोनों को बधाई दे रहे थे. बता दें कि रॉब और नतालिया साल 2017 में एशेज सीरीज के दौरान पहली बार मिले थे. Also Read - AUS vs ENG: शतक से चूके लेकिन फिर भी आज डेविड वार्नर को मिला भरपूर एंटरटेनमेंट, वजह बने ट्रेविस हेड

YES 🙌

Massive shoutout to Rob Hale, he met Natalie back in 2017 during the last #Ashes with the Barmy Army!

Congrats guys 🇦🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/iZsLTxSGAi

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) December 10, 2021