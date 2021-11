Australia vs England, The Ashes 2021-22: इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही एशेज सीरीज से पहले कंगारू टीम के कप्‍तान अिम पेन अपनी चोट से पूरी तरह उबर जाएंगे. पेन ने सितंबर में अपनी गर्दन की उभरती हुई हड्डी के लिए सर्जरी कराई थी. वो इस वक्‍त रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उपकप्‍तान पैट कमिंस से कप्‍तानी के सवाल पर पूछा गया तो उन्‍होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो नेतृत्‍व के लिए तैयार हैं. इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर आठ दिसंबर से 18 जनवरी के बीच एशेज सीरीज 2021-22 के तहत पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी है.Also Read - IND vs NZ Predicted-XI: रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़ की जोड़ी अपने पहले मैच में इस प्‍लेइंग-11 को देगी मौका !

पैट कमिंस ने ‘चैनल 9’ से कहा, ‘‘उम्मीद करते हैं कि टिम ठीक होंगे, वह शत प्रतिशत ठीक होने के करीब हैं…लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिये मैं तैयार रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. ’’ Also Read - The Ashes, 2021-22: एशेज खेलने एक ही फ्लाइट से क्वीन्सलैंड पहुंचे England और Australia के खिलाड़ी

इस तेज गेंदबाज ने कहा कि अगर उन्हें इस भूमिका में मुश्किल लगी तो वह हमेशा टीम के अनुभवी खिलाड़ियों जैसे पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की सलाह ले सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं उस भूमिका में होता हूं और कभी मुझे मुश्किल लगी तो टीम में दस अन्य खिलाड़ी भी हैं जिनसे मैं मदद ले सकता हूं. ’’ Also Read - David Warner होंगे आईपीएल-2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी!

उन्होंने कहा, ‘‘आपके पास स्मिथ और डेवी वार्नर जैसे खिलाड़ी हैं जो काफी अनुभवी हैं, सभी गेंदबाज काफी अनुभवी हैं और वे खुद ही सभी चीजों का अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं इसलिये मुझे उनकी मदद करने को लेकर कोई समस्या नहीं है. ’’

अठाईस साल के इस खिलाड़ी ने फरवरी के बाद से कोई प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला है. वह वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के दौरे पर भी सीमित ओवरों के दौरों के अलावा आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के दूसरे चरण में भी नहीं खेले थे लेकिन वह टी20 विश्व कप में आस्ट्रेलिया के सभी मैचों में खेले थे.

लेकिन कमिंस को पूरा भरोसा है कि वह लाल गेंद की इस श्रृंखला के लिये पूरी तरह तैयार होंगे. कमिंस ने कहा, ‘‘कोई मैच नहीं थे तो इससे मुझे कुछ अन्य चीजों पर ध्यान लगाने का मौका मिल गया इसलिये मैं शारीरिक रूप से वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा दो वर्ष पहले कर रहा था. ’’

उन्होंने कहा, ‘‘कोई चोट नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच तरोताजा हूं और मैं हमेशा श्रृंखला में खुद को सर्वश्रेष्ठ मौका देना पसंद करता हूं. अगर मुझे एक टेस्ट में 50 ओवर तक गेंदबाजी करनी पड़ती है तो मैं ऐसा कर सकता हूं. ’’