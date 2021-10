Australia vs Sri Lanka Live Score Updates t20 world cup 2021 AUS vs SL t20 world cup Super 12 Group 1 match Live. T20 वर्ल्ड कप में आज खेले गए एकमात्र मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है. (David Warner) डेविड वॉर्नर बेहतरीन फिफ्टी और कप्तान (Aaron Finch) एरॉन फिंच (37) की दमदार पारियों की बदौलत कंगारू टीम ने यह टारगेट 3 ओवर शेष रहते अपने नाम कर लिया. श्रीलंका की ओर से वनिंदु हसरंगा ने 2 विकेट और दशुन शनाका ने एकमात्र विकेट अपने नाम किया. कंगारुओं की यह लगातार दूसरी जीत है.Also Read - AUS vs SL, T20 World Cup 2021 Live Streaming: यहां देखें ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

इससे पहले श्रीलंका ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 154 रन बनाए. चरित असलांका (35), कुसल परेरा (35) और भानुका राजपक्षा (32*) ने उपयोगी पारियां खेलकर टीम को इस शानदार स्कोर पर पहुंचाया. एडम जाम्पा (2/12), मिशेल स्टार्क (2/27) और पैट कमिंस (2/34) ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. लेकिन लंकाई टीम के गेंदबाज इस लक्ष्य को बचा नहीं पाए.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. दोनों टीमों का सुपर 12 राउंड में यह दूसरा मुकाबला है. सुपर 12 से ग्रुप 1 में शामिल दोनों ही टीमें यहां एक-एक मैच जीतकर यहां पहुंची हैं. श्रीलंका की टीम में स्पिनर महेश दीक्षणा की वापसी हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है.

16.6 ओवर- ऑस्ट्रेलिया जीता! लाहुरू कुमारा की गेंद पर मार्कस स्टोइनिस का चौका. इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेट से यह जीत.

14.6 ओवर- OUT! डेविड वॉर्नर सीमा रेखा कर पास कैच आउट. भानुका राजपक्षे का लॉन्ग ऑफ शानदार कैच, दशुन शनाका ने लिया विकेट

AUS: 130/3

11.3 ओवर- फिफ्टी! डेविड वॉर्नर की 31 गेंदों पर फिफ्टी पूरी, फॉर्म तलाश रहे थे वॉर्नर एक जीवनदान मिला और पूरा फायदा उठाते हुए.

8.3 ओवर- OUT! ग्लेन मैक्सवेल (6) सस्ते में आउट हसरंगा को दूसरी सफलता, अविष्का फर्नांडो ने पकड़ा कैच

AUS: 80/2

6.5 ओवर- BOWLED! कप्तान एरोन फिंच (37) बोल्ड, हसरंगा ने श्रीलंका को दिलाई पहली सफलता

AUS: 70/1- डेविड वॉर्नर (32*)

कप्तान एरोन फिंच और डेविड वॉर्नर ने कंगारुओं को दी दमदार शुरुआत

पावरप्ले में ठोके 63 रन

6 ओवर बाद- ऑस्ट्रेलिया

AUS: 63/0

डेविड वॉर्नर (25*), एरोन फिंच (37*)

श्रीलंका की पारी के हाईलाइट्स

17.4 ओवर- OUT! दसुन शनाका (12) बने पैट कमिंस का दूसरा शिकार, विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने पकड़ा ऊंचा कैच, सुरक्षित दस्तानों में. श्रीलंका को छठा झटका

SL: 134/6

12.2 ओवर- OUT! वनिंदु हसरंगा (4) कैच आउट. मिशेल स्टार्क को दूसरी सफलता, श्रीलंका का 5वां विकेट गिरा.

SL: 94/5

11.4 ओवर- OUT! एडम जांपा को दूसरी सफलता, अविष्का फर्नांडो (4) कैच आउट

SL: 90/4

10.3 ओवर- BOWLED! कुसल परेरा (35) मिशेल स्टार्क की सटीक यॉर्कर पर बोल्ड. श्रीलंका को तीसरा झटका

SL: 86/3- अविष्का फर्नांडो (3*)

9.4 ओवर- OUT! चरित असलांका (35) रन बनाकर एडम जांपा की गेंद पर आउट, स्केयर लेग पर स्टीव स्मिथ के हाथ में आसान सा कैच

SL: 78/2

6 ओवर- पावरप्ले खत्म

श्रीलंका ने 1 विकेट गंवाकर बनाए 53 रन, चरित असलांका (28*), कुसल परेरा (12*)

3.3 ओवर: OUT! पथुम निसांका (7) पैट कमिंस की गेंद पर कैच आउट, डेविड वॉर्नर ने लपका आसान सा कैच, श्रीलंका को पहला झटका

SL: 15/1- कुसल परेरा (7*)

अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जहां साउथ अफ्रीका को मात दी थी, वहीं श्रीलंका ने भी बांग्लादेश पर जोरदार जीत दर्ज की थी. इस मैच से पहले श्रीलंका का मनोबल जरूर ऊंचा होगा क्योंकि उसने अपने से मजबूत मानी जा रही बांग्लादेश को 172 रन का सफल चेज कर मात दी थी.

ऑस्ट्रलिया की टीम इस वर्ल्ड कप में पहले ही सुपर 12 राउंड के लिए क्वॉलीफाई कर चुकी थी, जबकि श्रीलंका को सुपर 8 ग्रुप में क्वॉलीफाई मुकाबले खेलकर यहां क्वॉलीफाई करना पड़ा है. हालांकि वह तभी से बेहतरीन लय में है और उसने सुपर 8 राउंड के तीनों मुकाबले जीतकर सुपर 12 के ग्रुप 1 में क्वॉलीफाई किया और यहां भी अपना पिछला मैच जीत कर अभी टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम आज इस मैच में उसका विजय रथ रोकने का पूरा जोर लगाती दिखेगी.

दोनों टीमों का प्लेइंग XI:

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, एरोन फिंच (C), मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (WK), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेजलवुड.

श्रीलंका: कुसल परेरा (WK), पथुम निसांका, चरित असलंका, अविष्का फर्नांडो, वानिंदु हसरंगा, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (C), चमिका करुणारत्ने, दुशमंथा चमीरा, लाहिरु कुमारा, महेश दीक्षणा.