Womens Ashes 2022, Australia Women vs England Women Only Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कैनबरा में खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. इस रोमांचक मुकाबले के दौरान मैदान से बाहर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी का दिल जीत लिया. दरअसल पूर्व महिला क्रिकेटर मेल जोन्स (Mel Jones) उस वक्त मुकाबले की कमेंट्री कर रही थीं. इसी बीच बारिश ने दखल दे दी. मैच रुका, तो फैंस मायूस हो गए. वहीं कुछ बच्चियां बोरियत दूर करने के लिए स्टेडियम में ही क्रिकेट खेलने लगे. बच्चियों के हाथ में टेनिस बॉल थी और बैट के नाम पर वह बोतल से गेंद को हिट करने लगीं. कई बार बच्चियां गेंद को उस छोटी सी बोतल से हिट करने से मिस भी कर गईं.

मेल जोन्स ने बच्चियों को इस तरह खेलते देखा, तो वह नए 'कूकाबुरा बैट' के साथ बच्चों के पास पहुंच गईं. उन्होंने बच्चों को ये बैट गिफ्ट किया, जिसे पाकर बच्चे काफी खुश हो गए. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

What a beautiful moment 😍 @meljones_33 gifting a brand new @KookaburraCkt bat to these kids using a bottle during the rain delay 👏

#WomensAshes pic.twitter.com/Esz5mO068a

— Fox Cricket (@FoxCricket) January 29, 2022