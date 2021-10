Australia Women vs India Women, Pink Ball Test Day 3: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच Carrara Oval (Queensland) में जारी ऐतिहासिक पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने पहली पारी 377/8 के स्कोर पर घोषित की, जिसके जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 4 विकेट गंवाकर 143 रन बना लिए हैं. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी जोड़ी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा (31) के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन जुटाए. इसके बाद मंधाना ने पूनम राउत के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.Also Read - 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ बोली मंधाना- मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया

मंधाना 23 बाउंड्री की मदद से 127 रन बनाकर आउट हुईं. इसी के साथ मंधाना पिंक बॉल टेस्ट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं. मंधाना के पवेलियन लौटने के बाद पूनम राउत ने 36 रन की पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा 66 रन बनाकर आउट हुईं. विपक्षी टीम की ओर से एलिस पैरी, मोलेनेक्स और स्टेला कैंपबेल को 2-2 विकेट हाथ लगे. Also Read - AUSW vs INDW Pink Ball Test: अंपायर के आउट दिए बगैर पवेलियन लौट गईं Punam Raut, खेल भावना ने जीता विपक्षी टीम का दिल

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में महज 14 के स्कोर पर बेथ मूनी के रूप में बड़ा झटका लगा. मूनी 4 रन बनाकर आउट हो गईं. उनके बाद एलिसा हीली ने कप्तान मैग लेनिंग के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 रन जुटाए. Also Read - AUSW vs INDW Test, Day 2: ऐतिहासिक मुकाबले में Smriti Mandhana का शतक, भारत की स्थिति मजबूत

Stumps in Carrara!

