Australia Women vs India Women, Only Test: भारत की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में अपनी पकड़ बना रखी है. भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 276 रन बना लिए हैं. फिलहाल दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) और तान्या भाटिया (Taniya Bhatia) नाबाद हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया. मंधाना ने 23 बाउंड्री की मदद से 127 रन बनाए, जिसके साथ वह पिंक बॉल टेस्ट में सेंचुरी जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं.

एक तरफ जहां स्मृति मंधाना ने वाहवाही बटोरीं. वहीं दूसरी तरफ पूनम राउत (Punam Raut) ने भी सभी का दिल जीत लिया. पूनम राउत ने 165 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर खुद विपक्षी टीम ने भी उनकी तारीफ की.

दरअसल 80.4 ओवर में सोफी मोलेनेक्स ने पूनम राउत के खिलाफ कैच की हल्की सी अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया, लेकिन पूनम राउत को पता था कि गेंद उनके बल्ले से छूते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में गई है.

No DRS, Umpire said not-out but Punam Raut knows she edged this and she walked back to the dressing room.pic.twitter.com/JAfSd76ORL

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 1, 2021