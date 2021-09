Australia Women vs India Women, Only Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 30 सितंबर से पिंक बॉल टेस्ट (Pink Ball Test Match) की शुरुआत हो चुकी है. पहले दिन बारिश ने मुकाबले में खलल डाली, लेकिन इस दौरान भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा. दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने 1 विकेट गंवाकर 132 रन बना लिए हैं.Also Read - AUSW vs INDW, Only Test: Smriti Mandhana ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

भारत की ओर से स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने शानदार पारी खेली. मंधाना ने शेफाली वर्मा (Shafali Verma) के साथ पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदार की. शेफाली ने 31 रन बनाए. दिन समाप्ति की घोषणा तक स्मृति मंधाना 80, जबकि पूनम राउत 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. Also Read - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले 3 महीने से किट में गुलाबी गेंद लेकर घूम रही थी स्मृति मंधाना, ये है कारण

मुकाबले के पहले दिन मंधाना के बल्ले से 15 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. इस दौराना मंधाना ने एक ऐसा शानदार चौका जड़ा, जिसकी तारीफ आज सभी फैंस कर रहे हैं. Also Read - Pink Ball Test- INDw vs AUSw: बारिश ने रोका मैच, Smriti Mandhana की फिफ्टी की बदौलत भारत मजबूत

दरअसल भारतीय पारी के 42वें ओवर में ताहलिया माक्ग्राथ की गेंद पर स्मृति मंधाना ने पुल शॉट खेला, जिसके साथ उन्होंने चौका बटोरा. इस शॉट की खूबसूरती देखते ही बनती थी. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आखिरी बार 2006 में टेस्ट मैच हुआ था. एडिलेड में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पारी और चार रनों से जीत हासिल की थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 93 रनों पर आउट हुई. फोलोऑन खेलते हुए भारत की पारी फिर 153 रन पर समेट गई थी.