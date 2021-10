Australia Women vs India Women, Only Test Day 2: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच पिंक बॉल टेस्ट खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. मुकाबले के दूसरे दिन तक मेजबान टीम ने 5 विकेट खोकर 276 रन बना लिए हैं और फिलहाल दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) और तान्या भाटिया (Taniya Bhatia) क्रीज पर मौजूद हैं.Also Read - Pink Ball Test- INDw vs AUSw: Smriti Mandhana ने ठोका शतक, Virat Kohli की बराबरी

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 93 रन जुटाए. शेफाली 31 के स्कोर पर पवेलियन लौटीं. Also Read - AUSW vs INDW Test: Smriti Mandhana ने जड़ी ऐसी बाउंड्री, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इसके बाद स्मृति मंधाना ने पूनम राउत के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. मंधाना ने 216 गेंदों में 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए. Also Read - AUSW vs INDW, Only Test: Smriti Mandhana ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं

इसी के साथ मंधाना डे-नाइट टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं. यह टेस्ट करियर में मंधाना का पहला शतक भी रहा. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं पूनम राउत ने 36, जबकि कप्तान मिताली राज ने 30 रन की पारी खेली. वहीं यास्तिका भाटिका 19 के स्कोर पर आउट हुईं.

Persistent rain has forced play to be called off on day two ⛈ 🇮🇳 finished on 276/5.#AUSvIND | 📝 https://t.co/cKISkEeePw pic.twitter.com/pY7D2cyy2c — ICC (@ICC) October 1, 2021

दूसरे दिन की समाप्ति तक दीप्ति शर्मा ने 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बना लिए थे, जबकि तान्या भाटिया फिलहाल खाता नहीं खोल सकीं. विपक्षी टीम की तरफ से सोफी मोलेनिक्स ने 2, जबकि एलिस पैरी-एश्ले गार्डनर ने 1-1 शिकार किया है.