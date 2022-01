ICC ODI Team of The Year 2021: आईसीसी ने साल 2021 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लेकर पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर चुन ली है. इस टीम में दुनिया भर की टीमों के 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को जगह मिली है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने एक बार फिर यहां पर मोर्चा मारा है और उन्हें इस टीम में जगह मिलने के साथ-साथ कप्तानी भी मिली है.Also Read - ICC T20 Men's Team Of The Year: ICC ने चुने तीन पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत से कोई नहीं, Babar Azam कप्तान

इससे पहले बाबर को टी20 फॉर्मेट में भी कप्तान के तौर पर जगह मिली है. इस टीम में बाबर समेत पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है. भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर यहां निराश किया है और टी20 टीम की ही तरह यहां भी कोई भारतीय खिलाड़ी इस टीम में जगह नहीं बना पाया है. हालांकि भारतीय मूल के आयरिश खिलाड़ी सिमी सिंह (Simi Singh) ने अपना नाम पक्का किया है.

बाबर आजम (Babar Azam) ने बीते साल पाकिस्तान के लिए 6 वनडे मैच खेले थे. उन्होंने इस दौरान 67.50 की औसत से दो शतकों के साथ 405 रन अपने नाम किए. पाकिस्तान के ही दूसरे खिलाड़ी फख्र जमां (Fakhar Zaman) का नाम है. फख्र ने 6 वनडे में 60.83 के औसत से 365 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल थे.

ओपनिंग बल्लेबाजों के रूप में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) और साउथ अफ्रीका जानेमन मलान (Janneman Malan) को जगह मिली है. पॉल ने बीते साल 14 वनडे में 3 शतकों के साथ कुल 705 रन बनाए, जबकि उनके जोड़ीदार बने मलान ने 8 वनडे खेलकर दो शतकों के साथ 809 रन अपने नाम किए.

आईसीसी की इस टीम में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 3 खिलाड़ी, जबकि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, आयरलैंड और श्रीलंका से 2-2 खिलाड़ियों को जगह मिली है.

आयललैंड की टीम से खेलने वाले भारतीय मूल के सिमी सिंह ने जरूर इस टीम में जगह बनाई है. पंजाब में जन्में 34 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बतौर ऑलराउंडर अपनी जगह यहां पक्की की है. उन्होंने बीते सीजन 13 मैच खेलकर अपनी ऑफ स्पिन से 19 शिकार किए, जिसमें एक बार 5 विकेट भी अपने नाम किए. इसके अलावा बल्ले से भी वह शानदार रहे और उन्होंने एक शतक और एक फिफ्टी की बदौलत 46.66 के औसत से 280 रन अपने नाम किए.

ये है ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021:

पॉल स्टर्लिंग (IRE), जानेमन मलान (SA), बाबर आजम (कप्तान PAK), फख्र जमां (PAK), रासी वेन डेर ड्यूसन (SA), शाकिब अल हसन (BAN), मुश्फिकुर रहीम (WK- BAN), वनिंदु हसरंगा (SL), मुस्ताफिजुर रहमान (BAN), सिमी सिंह (BAN), दुश्मंता चमीरा (SL)