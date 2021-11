पाकिस्‍तान की टीम को लगातार पांच मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल मैच में न्‍यूजीलैंड के हाथों पांच विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. एक वक्‍त पर पाकिस्‍तान को खिताब जीतने के लिए मोस्‍ट फेवरेट माना जा रहा था लेकिन अपने छठे मैच में हारने के बाद पाकिस्‍तान की टीम को अपने ही देश में फैन्‍स की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. इसी बीच बाबर आजम (Babar Azam) की कप्‍तानी वाली टीम को एक आठ साल की पाकिस्‍तान की नन्‍हीं फैन का साथ मिला है. बाबर ने भी इस फैन के खुले पत्र का जवाब दिया.Also Read - प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट David Warner नहीं तोड़ पाए Virat Kohli का विश्‍व रिकॉर्ड, बाबर ने भी किया था प्रयास

आठ साल की फैन मोहम्‍मद हरून सूरी ने कहा, "प्‍यारी पाकिस्‍तान की टीम, मुझे आप पर गर्व है. मैं आपसे प्‍यार करती हूं बाबर आजम. सभी ने अच्‍छा क्रिकेट खेला. सभी ने अच्‍छी बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी की. कल खेले गए मैच में मुझे लगा कि पाकिस्‍तान की टीम जीतने जा रही है. मैच के बीच में मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन अंत में थोड़ी डरी हुई थी. इंशाअल्लाह, भविष्‍य में हम जीतेंगे. मैं उस टीम की कप्‍तान बनूंगी. आपको और आपकी टीम को निमंत्रण दूंगी. प्‍यारे बाबर क्‍या आप एक पेपर पर अपनी टीम के सभी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ लेकर मेरे घर पर भेज सकते हो."

Dear Mohammad Haroon Suria,

Salam,

Thank you for such a kind letter for us, champion. I ABSOLUTELY believe in you and you can achieve anything with your focus, belief, and hardwork.

You will get your autographs but I cant wait to get YOUR autograph future Captain. 🙌 https://t.co/FbalPUeBnC

— Babar Azam (@babarazam258) November 13, 2021