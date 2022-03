बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद अफगानिस्तान पर अब टी20 सीरीज में भी हार का खतरा मंडराने लगा है. दो टी20i मैचों की सीरीज के पहले मैच में अफगान टीम नसुम अहमद (Nasum Ahmed) की फिरकी में फंसकर पहला मैच गंवा बैठी है. मेजबान बांग्लादेश ने उसके सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 94 रन बनाकर ढेर हो गई. सीरीज का दूसरा और निर्णायक मैच शनिवार 5 मार्च को खेला जाएगा.Also Read - BAN vs AFG, 2nd ODI: Mushfiqur Rahim ने Quinton de Kock को पछाड़ा, इस मामले में निकले आगे

बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसकी मदद से बांग्लादेश ने पहले टी20 मैच में अफगानिस्तान को 61 रन से हरा दिया. तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए और बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अफगानिस्तान का स्कोर 5वें ओवर में चार विकेट पर 20 रन था. Also Read - BAN vs AFG: अफगानिस्तान की पूरी टीम कोरोना पॉजिटिव, Bangladesh दौरे पर बड़ा झटका

Bangladesh came up with a solid performance to win the first #BANvAFG T20I 💪

