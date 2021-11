BAN vs PAK Match Report and Highlights- बांग्लादेश दौरे पर गई पाकिस्तान का अजेय अभियान जारी है. मेजबान टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से रौंदने के बाद उसने मंगलवार को पहले टेस्ट मैच में भी 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली. मैच के 5वें दिन उसे सिर्फ 93 रन की दरकार थी, जबकि उसके सभी 10 विकेट सुरक्षित थे. बांग्लादेश की टीम ने आबिद अली (91) और शफीक (73) के रूप में दो बड़े विकेट लिए लेकिन वह अपनी हार नहीं टाल पाई.Also Read - BAN vs PAK- बैकफुट पर आने के बाद पाकिस्तान ने खुद को संभाला, जीत के करीब

इस जीत के बाद दो टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे हो गया है. इससे पहले, पाकिस्तान ने चौथे दिन के खेल खत्म होने तक 109/0 बनाए थे, इसके बाद टीम को जीत के लिए केवल 93 की जरूरत थी. पांचवें दिन की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने कुछ ओवर खेलने के बाद अच्छी बाउंड्री लगाई.

दिन के 10वें ओवर में मेहदी हसन ने शफीक को आउट कर दिया, इसकी के साथ पाकिस्तान की लंबी होती साझेदारी टूट गई. इस बीच, तैजुल ने आबिद को 91 रनों पर एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन मेजबान टीम के लिए देर हो चुकी थी, क्योंकि अब जीत के लिए 51 रनों की ही जरूरत थी.

आबिद को बल्ले से उनके योगदान के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ घोषित किया गया. उन्होंने मैच में 133 और 91 बनाए. टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले शफीक ने भी 52 और 73 रनों की शानदार पाली खेली. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 12 अंक जुटाए और तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया. सीरीज का दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा.