Bangladesh vs Pakistan 1st Test Day 4 Match Report: बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में पहला टेस्ट मैच खेल रहे पाकिस्तान (BAN vs PAK) ने पहली पारी में पिछड़ने के बाद मेजबान टीम को दूसरी पारी में सस्ते में समेटने के बाद जीत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. मेजबान बांग्लादेश (330 & 157) ने 202 रन का लक्ष्य रखा था. पाकिस्तान टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 109 रन जोड़ लिए हैं. उसके दोनों ओपनर्स आबिद अली (56*) और अब्दुल्ला शफीक (53*) ने टीम के लिए जीत का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है. मैच के 5वें और अंतिम दिन उसे अब सिर्फ 93 रन की दरकार है.

दो टेस्ट की इस सीरीज में अब मेहमान टीम के पास 1-0 की बढ़त लेने का मौका है. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने खेलते हुए दूसरी बार अर्धशतक बनाया और मैच में पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में लाकर रख दिया.

इससे पहले, लिटन दास की दूसरी पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने के बावजूद बांग्लादेश सिर्फ 157 रन पर ऑल आउट हो गया, क्योंकि दिन के पहले ओवर में मुशफिकुर रहीम को हसन अली ने आउट किया. इसके बाद, लिटन और यासिर अली ने कुछ बाउंड्री लगाते हुए अच्छा प्रदर्शन किया. दोनों ने रन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाहीन अफरीदी, हसन अली और साजिद खान की बेहतरीन गेंदबाजी ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया.

इसके बाद, शाहीन शाह की एक गेंद पर चोटिल होकर यासिर अली मैदान से बाहर हो गए. यासिर के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए नूरुल हसन ने लिटन के साथ 38 रनों की साझेदारी की, लेकिन अफरीदी ने लिटन को एलबीडब्ल्यू के रूप में अपना शिकार बना लिया. इसके बाद कोई भी बांग्लादेश का बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और इस तरह बांग्लादेश की टीम 157 रनों पर सिमट गई.

बता दें इस सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी मैदान पर पाकिस्तान ने हाल ही में मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली है. यहां पाकिस्तान ने उसका 3-0 से सफाया कर दिया.

