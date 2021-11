Bangladesh vs Pakistan: टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की टीम इस वक्‍त बांग्‍लादेश के दौरे पर है जहां बाबर आजम की कप्‍तानी वाली टीम को मेजबानों के खिलाफ 19 नवंबर से पहले तीन टी20 और फिर दो टेस्‍ट मैच खेलने हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत होने से पहले ही मंगलवार को मीरपुर में उस वक्‍त बवाल हो गया जब पाकिस्‍तान के क्रिकेटर्स ने पाकिस्‍तान का झंडा लगाकर अभ्‍यास शुरू कर दिया. बांग्‍लादेश का जन्‍म पाकिस्‍तान से आजादी के बाद ही 1971 में हुआ था. दिसंबर में बांग्‍लादेश का स्‍वतंत्रता दिवस भी आने वाला है. ऐसे में बांग्‍लादेश के फैन्‍स ने इसपर कड़ी अपत्ति जताई.Also Read - BAN vs PAK: पाकिस्तान की टेस्ट टीम में Imam-ul-Haq की वापसी, Yasir Shah को नहीं मिली जगह

मामला बड़ता देख इस मामले में अब पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी सफाई दी गई है. पीसीबी का कहना है कि राष्‍ट्रध्‍वज जमीन में गाड़ कर अभ्‍यास करने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पिछले दो महीने से पाकिस्‍तान की टीम दो महीने से ऐसा ही करती आ रही है. इस मामले में अभी भी बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से टिप्‍पणी का इंतजार है. Also Read - Babar Azam ने पाकिस्‍तान की नन्‍हीं फैन के मैसेज का जवाब देकर जीत लिया दिल, बोले...

Reportedly Some #Bangladesh Fans In Video Message Expressed Wide Disapproval Of #Pakistan Team Hoisting Flag In Practice.

I Have No Problem Personally, But I Understand Their Concern#Pak Team Should Have Followed ICC Protocols And Ask Permission

Its A Sensitive Issue #BANvPAK pic.twitter.com/RAPeNRHhTu

— বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) November 16, 2021