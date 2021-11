BAN vs PAK: पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश दौरे पर मेजबान टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी. इस बड़ी जीत के बावजूद भी मेहमान टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. बांग्‍लदेश क्रिकेट बोर्ड ने तीसरे टी20 मुकाबले के तुरंत बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम को ट्रॉफी देने से साफ इनकार कर दिया. नियम के मुताबिक पाकिस्‍तान की टीम सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी प्राप्‍त करने की हकदार है लेकिन फिर भी बीसीबी ने आखिर ट्रॉफी क्‍यों नहीं दी. इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्‍प है.Also Read - T20 World Cup 2021 की व्‍यूअरशिप ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, भारत-पाकिस्‍तान मैच रहा सबसे आगे

दरअसल, बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्‍तान की टीम को खुद अपने हाथों से ट्राफी देना चाहते हैं ल‍ेकिन उन्‍होंने टीम से रू-ब-रू होने के लिए बायो-बबल में अनिवार्य समय नहीं बिताया है. लिहाजा उनके उपलब्‍ध नहीं होने के कारण बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विजेता टीम को जीत की ट्रॉफी से ही वंचित कर दिया. सुनने में यह थोड़ा हास्‍यास्‍पद जरूर लगता है लेकिन यह सच है. बीसीसी का कहना है कि अभी दोनों देशों के बीच टेस्‍ट सीरीज होनी बाकी है. टेस्‍ट सीरीज की सेरमनी के दौरान ही पाकिस्‍तान को उनकी जीत की टी20 ट्रॉफी भी दे दी जाएगी. Also Read - WTC 2021-23 Points Table: विंडीज को हराकर श्रीलंका बना नंबर-1, भारत से छिनी बादशाहत

#Pakistan cricket team squad was left “surprised” after they did not get a #trophy despite winning the T20 series 3-0 in 🇧🇩.#Bangladesh Board says trophy could not be handed over as chairman of BCB was not available and will be given only after conclusion of Test series.

