BAN vs PAK T20I Live Streaming: बांग्‍लादेश के दौरे पर आज पाकिस्‍तान का सामना मेजबान देश से होने जा रहा है. तीन मैचों की टी20 सीरीज का ये पहला मैच है. ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. बांग्‍लादेश की टीम की टीम का प्रदर्शन टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के दौरान खास अच्‍छा नहीं रहा था. क्‍वालीफायर राउंड खेलने के बाद इस टीम ने सुपर-12 में जगह बनाई. वर्ल्‍ड कप के दूसरे चरण में ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी.Also Read - BAN vs PAK T20I: राष्‍ट्रध्‍वज विवाद पर Salman Butt ने फैन्‍स को लगाई लताड़, 'हेलमेट पर भी लगा होता है झंडा'

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा ? (BAN vs PAK When to Play Live Match) Also Read - BAN vs PAK: पाक टीम ने प्रैक्टिस सेशन में की ऐसी हरकत, बांग्‍लादेशी फैन्‍स वापस जाने की करने लगे डिमांड

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार 19 नवंबर को खेला जाएगा. Also Read - BAN vs PAK: पाकिस्तान की टेस्ट टीम में Imam-ul-Haq की वापसी, Yasir Shah को नहीं मिली जगह

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा ? (BAN vs PAK Where to Play Live Match)

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच ढाका के शेर-ए-बंगाल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा ? (BAN vs PAK Match Timing)

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे शुरू होगा.

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में टॉस कितने बजे होगा ? (BAN vs PAK Toss Timing)

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे होगा.

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच किस चैनल पर देखा जा सकता है ? (BAN vs PAK TV Channel Live Telecast)

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच का भारत में प्रसारण नहीं होगा. किसी भी ब्रॉडकास्‍टर ने इस मैच को दिखाने में दिलचस्‍पी नहीं दिखाई है. India.com वेबसाइट के माध्‍यम से फैन्‍स मैच का लाइव स्‍कोर जान सकते हैं.

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देख सकते हैं ? (BAN vs PAK Mobile Streaming)

बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Fancode App के माध्‍यम से देखा जा सकता है.