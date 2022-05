BAN vs SL 1st Test Day 3 Match Report And Highlights: चिट्टोग्राम टेस्ट में बांग्लादेश ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. पहली पारी में श्रीलंका ने 397 रन बनाए थे. बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 318 रन बना लिए हैं, जबकि अभी उसके 3 विकेट ही गिरे हैं. सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज तमीम इकबाल 133 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए. टेस्ट करियर में यह उनका 10 शतक रहा. अब वह मेहमान टीम के स्कोर से 79 रन पीछे है.Also Read - शतक जड़ Tamim Iqbal ने रचा इतिहास, बने बांग्‍लादेश क्रिकेट के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्‍लेबाज

तमीम को मांसपेशियों में जकड़न के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा, उन्होंने 217 गेंद में 15 चौकों से 133 रन की पारी खेली. लिटन दास (नाबाद 54) और मशफिकुर रहीम (नाबाद 53) ने चौथे विकेट के लिए 98 रन की अटूट साझेदारी करके बांग्लादेश की स्थिति मजबूत की. Also Read - महज एक रन से दोहरे शतक से चूके Angelo Mathews, नईम हसन की फिरकी में फंसकर गंवाया विकेट

एंजेलो मैथ्यूज के 199 रन की बदौलत श्रीलंका ने पहली पारी में 397 रन बनाए थे. बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत बिना विकेट खोए 76 रन से की. तमीम ने आक्रामक रवैया अपनाया और दिन की अपनी पहले दो गेंद पर विश्व फर्नांडो पर लगातार दो चौके मारे. Also Read - BAN vs SL, 1st Test: कोरोना वायरस की चपेट में आए शाकिब उल हसन, पहले टेस्‍ट से बाहर

Liton Das and Mushfiqur Rahim shared an unbeaten 97-run stand as Bangladesh finished Day 3 on 318/3.#WTC23 | #BANvSL | https://t.co/nDHiGIwALx pic.twitter.com/8N6OxJJ77a

— ICC (@ICC) May 17, 2022