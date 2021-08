Bangladesh vs Australia, 5th T20I: शेर-ए-बंगाल नेशनल स्‍टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में मेजबान बांग्‍लादेश को 60 रन से परास्‍त कर पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्‍जा किया. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम मुकाबले में अपने अबतक के सबसे न्‍यूनतम स्‍कोर 62 रन पर ऑलआउट हो गई.Also Read - Bangladesh vs Australia, 2nd T20I: बांग्लादेश की टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर दूसरी जीत, इतिहास रचने से एक कदम दूर

बांग्‍लादेश की जीत के हीरो शाकिब उल हसन रहे जिन्‍होंने चार विकेट निकाल कंगारू टीम के बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी. पूरी ऑस्‍ट्रेलियाई टीम 14 ओवर भी बल्‍लेबाजी नहीं कर पाई और 62 रन पर सिमट गई. ऑस्‍ट्रेलिया की तरफ से मैथ्‍यू वेड ने सर्वाधिक 22 रन बनाए.

बांग्‍लादेश के कप्‍तान महमूदुल्‍ला रियाद ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने का फैसला लिया. उनकी टीम महज आठ विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना पाई. ऐसा लग रहा था कि इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया की जीत तय है लेकिन ये हुआ नहीं.

ऑस्‍ट्रेलिया के नाथन एलिस (16 रन पर दो विकेट) और डैन क्रिस्टियन (17 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी की. मेजबान टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नईम (23 रन) ही 20 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहे.

शाकिब अल हसन (नौ रन पर चार विकेट), सैफुद्दीन (12 रन पर तीन विकेट) और नासुम अहमद (आठ रन पर दो विकेट) की सटीक गेंदबाजी के सामने ऑस्‍ट्रेलिया के लिए यह छोटा लक्ष्य भी एक बार फिर पहाड़ जैसा साबित हुआ और टीम 13.4 ओवर में 62 रन पर ढेर हो गई जो टी20 क्रिकेट में उसका न्यूनतम स्कोर है. इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम ओवर में आउट होने के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ा.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मैथ्यू वेड ने सर्वाधिक 22 रन बनाए. उनके अलावा बेन मैकडर्मोट (17) ही दोहरे अंक में पहुंचे.

ऑस्‍ट्रेलिया का न्यूनतम स्कोर इससे पहले 79 रन था जो उसने जून 2005 में साउथम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम 14.3 ओवर में आउट हो गई थी.

साथ ही यह पहली द्विपक्षीय टी20 श्रृंखला है जिसमें 100 से अधिक ओवर फेंक गए और दोनों टीमों की रन गति मिलाकर छह रन प्रति ओवर से भी कम रही.