ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में चार विकेट हॉल अपने नाम करने वाले बांग्‍लादेश के स्‍टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्‍थापित कर दिया है. वो इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले ऑल्‍राउंडर बन गए हैं.

शाकिब टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में 100 विकेट निकालने के साथ-साथ एक हजार रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं. हालांकि केवल 100 विकेट लेने की बात की जाए तो इस मामले में श्रीलंका के गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) सबसे आगे हैं. मलिंगा के नाम इस वक्‍त टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में 107 विकेट हैं.

शाकिब अल हसन के नाम अब टी20 क्रिकेट में कुल 102 विकेट हो गई हैं. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की बल्‍लेबाजी के दौरान श्रीलंका के बल्‍लेबाज एश्‍ले टर्नर का विकेट चटकाने के साथ ही शाकिब ने 100 विकेट पूरे कर लिए थे.

इस मैच की बात की जाए तो शाकिब ने चार विकेट हॉल अपने नाम कर ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाजी क्रम को ध्‍वस्‍त कर दिया. कंगारू टीम टी20 क्रिेकेट के अपने इतिहास में सबसे छोटे स्‍कोर यानी 62 रन पर ऑलआउट हो गई. बांग्‍लादेश की टीम ने इससे पहले निर्धारित 20 ओवरों में केवल 122 रन बनाए थे. इतना छोटा लक्ष्‍य निर्धारण करने के बावजूद बांग्‍लादेश ने 60 रन से ये मैच जीत लिया.

शाकिब हल हसन ने एक साल का आईसीसी बैन झेलने के बाद बीते साल अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी. उनपर आरोप था कि सट्टेबाजों द्वारा संपर्क करने के बावजूद उन्‍होंने इसकी जानकारी आईसीसी को नहीं दी थी. वापसी के बाद अब उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया को हराकर यह बता दिया है कि आगामी टी20 विश्‍व कप में बांग्‍लादेश की टीम बड़े उलटफेर करने की खमता रखती है.