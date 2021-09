Bangladesh vs New Zealand, 4th T20I: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 8 सितंबर को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया. मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड को इस मैच में 6 विकेट से मात देकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया. इसी के साथ बांग्लादेश ने कीवी टीम के खिलाफ पहली टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है.Also Read - Live Score and Update Bangladesh vs New Zealand, 4th T20I: बांग्‍लादेश-न्‍यूजीलैंड मैच का लाइव स्‍कोर, भारत में नहीं हो रहा प्रसारण

इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार अपने घर में टी20 सीरीज जीती थी. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बांग्लादेश ने यह कारनामा किया है. टी20 विश्व कप से ठीक पहले बांग्लादेश का ऐसा प्रदर्शन सभी बड़ी टीमों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. Also Read - Live Streaming, BAN vs NZ, 4th T20I: भारत में TV पर नहीं आएगा NZ के लिए करो-मरो मैच, फैन्‍स ऐसे देख सकेंगे Live Match

न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में महज 93 रन पर सिमट गया. टीम को 16 के स्कोर तक रचिन रविंद्र (0) और फिन एलेन (12) के रूप में दो बड़े झटके लग चुके थे. इसके बाद कप्तान टॉम लाथम ने विल यंग के साथ 35 रन की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद टीम लड़खड़ती गई. लाथम ने 21, जबकि विल यंग ने 6 बाउंड्री की मदद से सर्वाधिक 46 रन बनाए. Also Read - BAN vs NZ T20i Series: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 52 रन से रौंदकर खोला जीत का खाता

न्यूजीलैंड के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी ना छू सके. आलम ये रहा कि पूरी पारी में सिर्फ 2 छक्के और 6 चौके ही देखने को मिले. विपक्षी टीम की ओर से नसुम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 4-4 विकेट अपने नाम किए.

टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी की. मोहम्मद नईम ने 29 रन बनाए. टीम 14.3 ओवर में 67 के स्कोर तक 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से कप्तान महमदुल्लाह ने अफीफ हुसैन के साथ अटूट साझेदारी करते हुए 5 गेंदें शेष रहते बांग्लादेश को जीत दिला दी.

Bangladesh hold their nerves to win the fourth T20I against New Zealand with six wickets in hand!

With the victory, they take an unassailable 3-1 lead in the series 👏#BANvNZ | https://t.co/qMoI1PyxCA pic.twitter.com/BVHC6nD3c8

— ICC (@ICC) September 8, 2021