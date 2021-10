ICC Mens T20 World Cup 2021, Bangladesh vs Papua New Guinea, 9th Match, Group B Live Cricket Score: बांग्लादेश और पॉपुआ न्यू गिनी के बीच 21 सितंबर को ग्रुप बी का मुकाबला खेला जाना है, जिसमें बांग्लादेश जीत के साथ अगले दौर के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करने उतरेगा. बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में जीत दर्ज की है. यह टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है. उससे ऊपर स्कॉटलैंड और ओमान की टीमें हैं. ऐसे में बांग्लादेश के लिए जीत बेहद जरूरी है.Also Read - SL vs IRE, T20 World Cup 2021: सुपर-12 में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे Wanindu Hasaranga!

अपने घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराने के कारण बांग्लादेश ने छठे रैंकिंग की टीम के रूप में टूर्नामेंट में प्रवेश किया लेकिन उसे पहले मैच में ही स्कॉटलैंड से छह रन से हार का सामना करना पड़ा. महमुदुल्लाह की अगुवाई वाली टीम ने मंगलवार की रात को ओमान को 26 रन से हराकर अच्छी वापसी की. बांग्लादेश को सुपर 12 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखने के लिए अब पापुआ न्यू गिनी पर हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. बांग्लादेश अभी ग्रुप में तीसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट +0.500 है. Also Read - SL vs IRE, T20 World Cup 2021: विश्व कप में Wanindu Hasaranga का तूफान, 11 बाउंड्री की मदद से जड़े इतने रन

पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ जीत से उसे दो महत्वपूर्ण अंक मिलेंगे. उसे इसके अलावा ओमान के खिलाफ स्कॉटलैंड की जीत की दुआ भी करनी होगी. स्कॉटलैंड अपने दोनों मैच जीतकर इस ग्रुप से सुपर 12 में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर चुका है. Also Read - T20 World Cup 2021, SL vs IRE: वनिन्‍दू हसरंगा की तूफानी पारी, श्रीलंका ने सुपर-12 में किया प्रवेश

ICC T20 World Cup, Bangladesh Squad: सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, महमदुल्लाह (कप्तान), शाकिब अल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, नसुम अहमद.

ICC T20 World Cup, Papua New Guinea Squad: असद वाला (कप्तान), चार्ल्स अमिनी, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, नोसैना पोकाना, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), टोनी उरा, हिरी हिरी, गौड़ी टोका, सेसे बाउ, डेमियन रावू, कबुआ वागी-मोरेया, साइमन अताई, जेसन किला, चाड सोपर और जैक गार्डनर.