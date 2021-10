ICC Mens T20 World Cup 2021, Bangladesh vs Papua New Guinea, 9th Match, Group B Highlights: बांग्‍लादेश ने आईसीसी टी20 विश्‍व कप 2021 के क्‍वालिफायर स्‍तर के मुकाबले में पापुआ न्‍यू गिनी पर 84 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही बांग्‍लादेश ने ग्रुप-12 स्‍तर के लिए प्रवेश कर लिया है. अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि वो ग्रुप ए का हिस्‍सा बनेंगे या बी का. शाम साढ़े सात बजे से ओमान और स्‍कॉटलैंड के बीच मुकाबला होना है. इस मैच के नतीजे के बाद ही स्‍पष्‍ट हो पाएगा की बांग्‍लादेश अपने ग्रुप में पहले स्‍थान पर रहती है या फिर दूसरे पर.Also Read - Live Cricket Score, Oman vs Scotland, ICC T20 World Cup 2021: ओमान ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी

आज के मैच की बात की जाए तो बांग्‍लादेश की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. शाकिब अल हसन ने 37 गेंदों पर 46 रन बनाए. वहीं, महमूदुल्‍ला रियाद ने 28 गेंदों पर 50 रन की आतिशी पारी खेली. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान पापुआ न्‍यू गिनी की टीम 20वें ओवर में ऑलआउट हो गई. उन्‍होंने 97 रनों का योगदान दिया.

ICC T20 World Cup, Bangladesh Squad: सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, महमदुल्लाह (कप्तान), शाकिब अल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, नसुम अहमद. Also Read - India Vs Pakistan: मैथ्यू हेडन बोले- पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे KL Rahul और Rishabh Pant

ICC T20 World Cup, Papua New Guinea Squad: असद वाला (कप्तान), चार्ल्स अमिनी, लेगा सियाका, नॉर्मन वनुआ, नोसैना पोकाना, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), टोनी उरा, हिरी हिरी, गौड़ी टोका, सेसे बाउ, डेमियन रावू, कबुआ वागी-मोरेया, साइमन अताई, जेसन किला, चाड सोपर और जैक गार्डनर.